Der Held auf vier Pfoten hat zugeschlagen – zum Glück für eine Familie im 22. Bezirk. Der Sohn der 87-Jährigen hatte in den Morgen-Stunden den Polizei-Notruf betätigt und erzählt, dass seine demenzkranke Mutter nicht mehr zurückgekehrt sei. Worauf mehrere Polizeistreifen die Suche ebenso aufnahmen wie eine Diensthundeführerin mit Loris.

Persönliche Gegenstände

Der Hund bekam zahlreiche persönliche Gegenstände der Vermissten zu erschnüffeln und machte sich auf die Suche. Die Fährte führte Loris und seine Hundeführerin zu der rund drei Kilometer entfernten Frau. Sie war scheinbar orientierungslos herumgeirrt. Zum Glück war die 87-jährige Dame wohlauf und unverletzt.

Großer Dank

Sie wurde von der Exekutive zurück in ihre Wohnung in der Donaustadt gebracht. Ihr Sohn war überglücklich und dankbar für die grandiose Spürnase von “Loris vom Heustadlwasser”.