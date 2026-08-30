Hereinspaziert zum Tag der offenen Amtshaus-Tür

Ein tolles Angebot: Am 15. September, dem Wiener Demokratie-Tag, lädt die Bezirksvorstehung Margareten zu einem Blick hinter die Kulissen.

Wie funktioniert eigentlich Bezirkspolitik? Wer entscheidet über Projekte im Grätzl? Wer steckt dahinter? Beim „Tag der offenen Amtshaustür“ können Interessierte Bezirkspolitik hautnah erleben. Er findet im Rahmen des wienweiten Demokratie-Tages statt.

Führung mit dem Bezirkschef

Um 15.30 Uhr startet eine Führung durch das Amtshaus mit Bezirksvorsteher Michael Luxenberger und dem Vorsitz-Team der Bezirksvertretung. Die Plätze für die Führung sind aber begrenzt. Für die Führung ist eine Anmeldung per E-Mail oder Telefon erforderlich: post@bv05.wien.gv.at bzw. 01/4000-05110.

So arbeitet das Bezirksparlament

Ab 17.30 Uhr können Besucher miterleben, wie das Bezirksparlament arbeitet. In der öffentlichen Sitzung der Bezirksvertretung wird diskutiert und über Anträge abgestimmt. Der Festsaal bietet Platz für maximal 30 Besucher. Für den Besuch der Sitzung ist keine Anmeldung erforderlich.

„Wir wollen Bezirkspolitik sichtbar und zugänglich machen. Der direkte Austausch stärkt das Verständnis für demokratische Prozesse”, so Luxenberger.