Wiens bunteste Ballnacht feiert ihre Volljährigkeit

Am 5. September wird das Rathaus wieder zum wohl buntesten Ballsaal der Stadt. Der Diversity Ball powered by Wiener Stadtwerke feiert heuer bereits seine 18. Ausgabe – und damit seine Volljährigkeit.

Unter dem Motto „Move With Us“ werden mehr als 3.500 Gäste, über 100 Künstler und sechs Floors erwartet.

Gemeinsam in Bewegung

Seit seiner Gründung steht der Diversity Ball für ein gemeinsames Feiern ohne Barrieren und Ausgrenzung. Das heurige Motto „Move With Us“ ist dabei mehr als eine Aufforderung zum Tanzen: Es steht für gesellschaftliche Bewegung, neue Perspektiven und gelebte Inklusion.

„Wenn wir tanzen, verschwinden Barrieren. Dann zählt nur eines: Menschsein.“

…bringt es Ball-Initiatorin Monika Haider auf den Punkt. Ein neu gegründetes Diversity Expert Board soll heuer zusätzlich dafür sorgen, das Ballerlebnis möglichst barrierefrei und inklusiv zu gestalten.

Sechs Floors, eine große Party

Das Programm reicht weit über eine klassische Wiener Ballnacht hinaus. Bei der Eröffnung ist unter anderem Tänzerin Rebecca Horner mit dem Tanzkollektiv „tanzt.“ dabei. Später stehen Acts wie Ryta Tale, Metamorkid, Grazia Patricia, Miss Ivanka und Tamara Maskara auf der Bühne.

Für den passenden Sound sorgen unter anderem Bad Powells, MÖWE, Noa, GAZE und DJ Mel Merio. Auch der Arkadenhof wird zur Partyzone und von Ö3 bespielt.

Ballnacht ohne Barrieren

Besondere Erlebnisse warten in der Dunkelbar, wo die Gäste einen Teil des Ballabends ohne visuelle Wahrnehmung erleben können. Vibrationswesten machen Musik körperlich spürbar. Bei der Silent Disco wiederum kann jeder Gast über Kopfhörer den eigenen Soundtrack für die Nacht wählen.

So treffen im Rathaus prunkvolle Ballsäle auf Clubfloors, elegante Abendgarderobe auf extravagante Outfits und Wiener Balltradition auf eine moderne Botschaft: Mitfeiern dürfen alle.

Preis für gelebte Vielfalt

Zum dritten Mal wird im Rahmen der Diversity Gala auch der „Preis der Vielfalt“ vergeben. Moderiert wird die Gala von Comedian Romeo Kaltenbrunner. Eine Premiere gibt es ebenfalls: 2026 wird erstmals eine Einzelperson für ihren besonderen Einsatz für gelebte Vielfalt ausgezeichnet.

Tickets noch erhältlich

Wer bei der großen Jubiläumsnacht am 5. September dabei sein möchte, kann sich noch Karten sichern. Neben klassischen Balltickets werden auch Midnight Tickets sowie Kombitickets für Gala und Ball angeboten. Mit den sogenannten „Buddy Tickets“ kann außerdem einer weiteren Person der Besuch des Diversity Balls ermöglicht werden.