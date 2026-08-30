185 Kilo Honig: Bienen-Boom neben Müllverbrennung

Während in der Spittelau und am Flötzersteig Müll in Energie umgewandelt wird, arbeitet daneben ein ganz anderer Bereich ebenso auf Hochtouren. Er summt und ist sehr süß …

Rund 550.000 Bienen waren heuer im Großeinsatz – und lieferten satte 185 Kilo Honig. Das sind 55 Kilo mehr als im Vorjahr! In den Müllverbrennungsanlagen Spittelau und Flötzersteig sorgen nicht nur die “normalen” Wien-Energie-Mitarbeiter für gute Leistungen.

Das Ergebnis lässt sich auch in Gläsern ausdrücken: Rund 842 Gläser à 220 Gramm.

Die fleißigen Helfer (Bild: Wien Energie GmbH).

Elf Bienenstöcke im Großeinsatz

Insgesamt stehen an den beiden Standorten elf Bienenstöcke. Betreut werden die Bienenvölker von der Wiener Bezirksimkerei, einer zertifizierten Bio-Imkerei. Geerntet wird gemeinsam mit dem Team von Wien Energie.

Der herrliche Honig (Bild: Wien Energie/Jeannine Pöll).

Vom Dachgarten bis zum Wienfluss

Damit sich die fleißigen Tiere rund um die Kraftwerke pudelwohl fühlen, wird ihnen einiges geboten. In der Spittelau finden die Bienen entlang des Besucherpfads zahlreiche Pflanzenarten. Dank der unterschiedlichen Blütezeiten gibt es dort von März bis in den Herbst Nahrung.

Auch der Urban-Gardening-Bereich auf dem Dach der Power2Heat-Anlage ist ein echtes Bienen-Buffet: Gemüse, Kräuter und zahlreiche Blüten stehen auf dem Speiseplan. Und gleich daneben wartet mit dem Wienfluss samt seiner Uferbepflanzung ein weiteres Nahrungsgebiet.

Die Spittelau zieht viele Bienen an (Bild: Wien Energie GmbH).

Obstwiese statt Großstadt-Stress

Auch am Flötzersteig haben es die Bienen gut erwischt. Ihre Stöcke stehen auf einer Obstwiese mit zahlreichen Apfelbäumen. Das große Blütenangebot schmeckt den Bienen – und am Ende auch dem Honig.

Saftige Natur am Flötzersteig (Bild: Maier Lukas).

Kleine Kraftpakete

Während die Spittelau jedes Jahr rund 76.000 Haushalte mit Wärme und 30.000 mit Strom versorgt und der Flötzersteig Fernwärme für rund 55.000 Haushalte liefert, sorgen die Bienen für eine andere Art von Energie. 185 Kilo Honig aus elf Bienenstöcken zeigen: Auch neben den Müllverbrennungsanlagen summt und brummt es gewaltig.