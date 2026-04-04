Die Maxingstraße wird ab 7. April zur Großbaustelle. Der Grund: Die Wiener Netze verlegen im Auftrag von Wien Energie eine Fernwärmeleitung im Abschnitt zwischen Montecuccoliplatz und Trauttmansdorffgasse über die Volkgasse, die Hanselmayergasse und die Maxingstraße. Außerdem werden die dort verlaufende Wasserleitung erneuert und der Straßenbelag saniert. Für unmittelbare Anrainer bleibt die Zufahrt weiterhin möglich.

Für die Buslinien 56A, 56B, 58A und 58B ist die Strecke während der Bauarbeiten gesperrt, die Busse werden umgeleitet (wienerlinien.at/betriebsinfo). „Mir ist bewusst, dass die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen in den kommenden Monaten mit Einschränkungen und Unannehmlichkeiten verbunden sein werden. Gleichzeitig stellen diese Maßnahmen einen wichtigen Schritt in Richtung einer alternativen Energieversorgung und Modernisierung der Infrastruktur dar“, so Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember.

Mehr Infos unter: www.wien.gv.at/hietzing und www.wien.gv.at/verkehr/baustellen-vorschau bzw. unter aufgrabung@wienernetze.at und 050 128-91777