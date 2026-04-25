Im Jahr 2025 übernahmen Vans des Amazon Local Goods Programms in Wien insgesamt 130 Transport-Routen – und lieferten dabei statt Online-Bestellungen von Kunden besonders wertvolle und dringend benötigte Waren aus: Mehr als 240.000 Mahlzeiten und dringend benötigte Sachleistungen konnten so von der Caritas der Erzdiözese Wien und Die Tafel Österreich an Menschen in schwierigen Lebenssituationen verteilt werden. Bereits seit 2022 unterstützt Amazon Local Goods Die Tafel Österreich bei der Verteilung von Warenspenden und Mahlzeiten. Seit 2025 werden über das Programm auch Produkte der Caritas in Wien zu bedürftigen Empfängern transportiert.

2026 wird die Kooperation weiter ausgebaut: Das Team von Amazon übernimmt mit heuer mehr als 260 kostenlosen Transporttouren für die beiden Organisationen doppelt so viele Fahrten – damit Warenspenden schnell, zuverlässig und unbürokratisch ihr Ziel erreichen. Neu ist auch die fachliche Unterstützung der Hilfsorganisationen bei Logistikthemen. Zum Auftakt der intensiveren Zusammenarbeit trafen sich die Logistikexperten der Organisationen mit den Logistikteams von Amazon zum Austausch. Dabei teilte Amazon seine Erfahrungen, gab Hilfestellung für effizientere Abläufe und Einblicke in die Prozesse im Amazon-Verteilzentrum in Liesing.

„Effiziente Logistik ist der Schlüssel, um Hilfe schnell dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Wir freuen uns sehr, unsere Erfahrung und Infrastruktur mit starken Partnerorganisationen wie Caritas und Die Tafel Österreich zu teilen, die tagtäglich wertvolle Unterstützung für besonders vulnerable Menschen leisten. Wenn wir unsere Kompetenzen bündeln, kommt Unterstützung noch schneller und direkter bei den Menschen an“, so Florian Brezina, Standortleiter des Amazon-Verteilzentrums im 23. Bezirk.