Voller Erfolg: In einem “Hüpfer” durch die Donaustadt

Der WienMobil Hüpfer in der Donaustadt ist eine Erfolgsgeschichte. Ein zusätzliches Fahrzeug und die optimierte App zeigen Wirkung: Der E-Bus auf Abruf verzeichnet im ersten Halbjahr Fahrgastplus von 70 Prozent.

Der WienMobil Hüpfer ist in der Donaustadt weiterhin erfolgreich unterwegs und wird noch stärker genutzt. Seit dem Einsatz von drei Fahrzeugen und der Weiterentwicklung des Systems verzeichnet der E-Bus auf Abruf deutlich steigende Fahrgastzahlen: Im ersten Halbjahr 2026 nutzten um knapp 70 Prozent mehr Fahrgäste den Hüpfer als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Seit dem Start im September 2023 wurden bereits mehr als 51.000 Fahrgäste flexibel und direkt in der Donaustadt ans Ziel gebracht.

Dazu Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien: „Der WienMobil Hüpfer zeigt, wie moderne Mobilität in einer wachsenden Stadt aussehen kann. Gerade in Außenbezirken, wo die Wege oft länger sind und klassische Linienangebote an Grenzen stoßen, schaffen flexible On-Demand-Angebote eine wertvolle Ergänzung. Die steigenden Fahrgastzahlen zeigen, dass der Hüpfer bei den Menschen in der Donaustadt gut angenommen wird und wir mit dem Angebot den richtigen Weg gehen.“

Wichtige und flexible Ergänzung

Der WienMobil Hüpfer bleibt weiterhin innerhalb des bestehenden Bediengebiets in der Donaustadt unterwegs. Er ergänzt das bestehende Öffi-Angebot und erleichtert vor allem die „letzte Meile“ zu und von U-Bahn-, Bus- oder Straßenbahnhaltestellen.

Fahrgäste können den rollstuhlgerechten E-Kleinbus mittels App von zahlreichen Haltepunkten buchen und sich gemeinsam an ihr Ziel bringen lassen. Anfragen mit ähnlichen Fahrtrouten werden vom System automatisch gebündelt. Für die Nutzung ist ein gültiger Fahrschein der Wiener Linien erforderlich, der auch für alle weiteren Öffis gilt.

Auch die Rückmeldungen der Fahrgäste sind weiter auf sehr hohem Niveau: Die durchschnittliche Bewertung des Angebots stieg von 4,92 auf 4,94 von 5 Punkten.