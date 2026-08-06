Kleines Samariterwagerl sorgt für große Hilfe

Gutes zu tun, kann ganz einfach sein – etwa mit dem Samariterwagerl des Samariterbundes Wien.

Dabei werden haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt, die armutsbetroffenen Menschen zugutekommen.

Große Hilfsbereitschaft

Vor Kurzem machte das Spendenwagerl bei Microsoft Österreich im 12. Bezirk Station. Die vom Betriebsrat initiierte Aktion stieß bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf große Beteiligung. Betriebsratsvorsitzender Franz Kramer und sein Team konnten zahlreiche Sachspenden für die Sozialmärkte des Samariterbundes Wien übergeben.

Georg Jelenko vom Samariterbund Wien bedankt sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern sowie den weiteren Beteiligten von Microsoft Österreich. Eine Fortsetzung ist bereits angedacht: Franz Kramer kann sich eine Rückkehr des Samariterwagerls gut vorstellen.

Eigene Sammelaktion

Auch Unternehmen, Vereine oder Privatpersonen können eine sogenannte SOMA-Sammelrallye starten. Gesammelt werden vor allem haltbare Lebensmittel wie Konserven, Reis, Mehl, Öl und Nudeln sowie Hygieneartikel. Interessierte können Georg Jelenko unter 0664/849 64 32 oder per E-Mail an georg.jelenko@samariterwien.at kontaktieren.

Sachspenden können außerdem von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 14 Uhr, direkt in den Sozialmärkten des Samariterbundes Wien abgegeben werden.

Vielfältig unterstützen

Neben Sachspenden hilft auch finanzielle Unterstützung. Geldspenden sind online unter wien.samariterbund.net/spenden/sozialmarkt oder per Überweisung möglich:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Sozialmarkt

Darüber hinaus sucht der Samariterbund Wien laufend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für seine Sozialmärkte. Zu den Aufgaben zählen das Einsortieren und Ausgeben von Waren, die Unterstützung bei der Essensausgabe sowie der Kontakt mit den Kundinnen und Kunden. Die Einsätze finden werktags statt und können flexibel vereinbart werden. Informationen gibt es unter wien.samariterbund.net/sozialmaerkte oder per E-Mail an ehrenamt@samariterwien.at.