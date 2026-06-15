Wienerin startet Podcast für beruflichen Neustart ab 45

Viele Frauen stehen in der Mitte ihres Lebens vor einer entscheidenden Frage: Soll es beruflich so weitergehen wie bisher oder ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Neustart? Genau diesem Thema widmet sich die neue Podcast-Reihe „Why don’t ju“, die am 9. Juni gestartet ist.

Initiatorin und Host Julia Wagner kehrt nach 13 Jahren in Berlin nach Wien zurück und wagt selbst einen beruflichen Neuanfang. Mit ihrem Podcast möchte sie Frauen inspirieren, Veränderungen nicht als Risiko, sondern als Chance zu sehen.

Persönliche Geschichten und Expertinnenwissen

Im Mittelpunkt von „Why don’t ju“ stehen Frauen, die sich mit über 40 oder 50 Jahren beruflich neu erfunden haben. In persönlichen Gesprächen berichten sie von ihren Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgen.

Zu den ersten Gästinnen zählt etwa Kristina Thaden, die in ihren Vierzigern die Baubranche hinter sich ließ und als Taschendesignerin internationale Aufmerksamkeit erlangte. Auch die Ü60-Influencerin Gina Drewalowski erzählt, wie sie mit 58 Jahren auf Social Media durchstartete.

Neben inspirierenden Lebensgeschichten kommen auch Expertinnen zu Wort. So spricht unter anderem AMS-Chefin Petra Draxl über die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt und erklärt, warum Arbeitnehmerinnen ab 55 oft vor besonderen Herausforderungen stehen.

Frauen über 50 am Arbeitsmarkt oft unsichtbar

Ein zentrales Thema des Podcasts ist die schwierige Arbeitsmarktsituation älterer Frauen. Laut Wagner werden Frauen ab einem gewissen Alter für Recruiting-Prozesse und digitale Algorithmen zunehmend unsichtbar. Gleichzeitig steigt der Druck, sich beruflich neu zu orientieren und flexibel zu bleiben.

„Echte Transformation passiert oft nicht mit 25, sondern mit 45 plus“, sagt die Podcast-Host. In dieser Lebensphase gehe es häufig darum, den Beruf stärker an den eigenen Werten, Talenten und Lebenszielen auszurichten.

Vom Medienbusiness zum Herzensprojekt

Julia Wagner selbst hat bereits mehrere berufliche Stationen in Wien, Berlin, Zürich, Hamburg und New York hinter sich. Die Journalistin und Digitalstrategin arbeitete unter anderem für Medienhäuser wie Bunte, BILD, Wienerin, miss sowie zuletzt für RTL und Brigitte in Hamburg.

Ende 2025 kündigte sie ihren Job und entschied sich für ein eigenes Projekt. Aus dieser persönlichen Erfahrung entstand „Why don’t ju“.

„Ich wurde oft gefragt, wie ich es schaffe, mich beruflich immer wieder neu zu erfinden. Irgendwann habe ich erkannt, dass viele Menschen genau davor großen Respekt haben. Mit dem Podcast möchte ich zeigen, dass Veränderung möglich ist.“

so Wagner.

Inspiration durch eine Mode-Legende

Der Name des Podcasts geht auf die legendäre US-Vogue-Chefredakteurin Diana Vreeland zurück. Diese veröffentlichte bereits in den 1930er-Jahren die Kolumne „Why don’t you“, in der sie Frauen dazu ermutigte, Neues auszuprobieren und mutiger zu denken. Ihren Posten als Chefredakteurin der Vogue übernahm Vreeland übrigens erst mit 60 Jahren.

Eine Botschaft, die auch Julia Wagner vermitteln möchte: Für berufliche Veränderung ist es nie zu spät.

Der Podcast „Why don’t ju“ ist auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music verfügbar. Am 10. Juni war Julia Wagner außerdem bei „Guten Morgen Österreich“ zu Gast. Ein weiterer Live-Auftritt folgt am 15. Juli beim Podcast-Format „Zorn & Zuversicht“ im Grazer Level 4.