Eine sehr gute Nachricht für alle, die ein Parkpickerl für Hietzing haben. Alle Fraktionen haben sich für das erste Anwohnerparken im 13. Bezirk eingesetzt. In Kürze wird die Erleichterung für Anrainer auch umgesetzt.

Hietzing ist ein schöner Bezirk. Das wissen aber nicht nur die Hietzinger. Aus diesem Grund zieht es viele Wiener vor allem am Wochenende in den 13. Bezirk, was die Parkplatzsituation für Anrainer schwierig macht.Trotz der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in Hietzing sind die Anrainer insbesondere im Nahbereich von Schönbrunn und des Tiergartens mit fehlenden Stellplätzen konfrontiert . Diese Situation ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass die Parkraumbewirtschaftung im Gegensatz zu Anwohnerparken nur werktags gültig ist und die Sehenswürdigkeiten besonders gerne an Wochenenden und Feiertagen aufgesucht werden.

Dieses Problem hat nun ein Ende: Mit der Einführung von Anwohnerparkens wird der Zugang zu Stellplätzen für Bewohner in Alt-Hietzing erleichtert. Parken darf hier jedes Fahrzeug, das über ein gültiges Parkpickerl für Hietzing verfügt.

Anwohnerparken – Bereiche

• Wattmanngasse (Abschnitt Trauttmansdorffgasse bis Gloriettegasse)

• Trauttmansdorffgasse

• Woltergasse

• Tiroler Gasse

• Gloriettegasse (Abschnitt Trauttmansdorffgasse bis Maxingstraße)

Stimmen der Fraktionen

Bei der Forderung waren sich alle einig. „Die Umsetzung des Anwohnerparkens in Hietzing wurde parteiübergreifend unterstützt und in Zusammenarbeit mit allen Fraktionen ausgearbeitet bzw. beschlossen.

Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl, ÖVP: „Im Herzen von Alt-Hietzing ist der Stellplatzdruck seit Jahren ein großes Thema. Umso mehr freut es mich, dass mit der anstehenden Einführung des Anwohnerparkens endlich eine Entlastung und somit Verbesserung für die Wohnbevölkerung geschaffen wird. Damit wird die Lebensqualität im Grätzel weiter gestärkt.“

Bezirksvize Marcel Höckner, SPÖ: „Das Parkpickerl war ein erster Schritt zur Verbesserung der Parkplatzsituation im Bezirk. Mit der Umsetzung des Anwohner-Parkens wird es jetzt auch in Alt-Hietzing eine spürbare Verbesserung, vor allem an den Wochenenden, geben.“

Alexandra Steiner, GRÜNE: „Der wichtige Schritt ist getan – Alt Hietzing ist das erste Grätzl, dass eine Anrainerparkzone erhält! Für die Bewohner wird das eine spürbare Entlastung bringen und auf längere Sicht auch den Suchverkehr der Schönbrunn-Besucher verringern.“

Katharina Kainz, NEOS: „Jetzt heißt es: Genug gelitten. Die Einführung des Parkpickerls in Hietzing hat den Parkplatzdruck unter der Woche reduziert; in den neuen Zonen für Anrainerparken ist nun auch am Wochenende das Parken den Hietzingern vorbehalten.”

Georg Heinreichsberger, FPÖ: „Trotz ständig fortschreitender ersatzloser Parkplatzvernichtung in Hietzing und beinahe unüberwindlicher Vorgaben (Stellplatzerhebung, 90 % Parkplatzauslastung, max. 30 % Anrainerparkplätze) ist es gelungen, Anrainerparkplätze für die leidgeprüften Hietzinger nahe Schönbrunn zu schaffen.“

Weitere Infos hier: www.wien.gv.at/verkehr/anwohnerparkplaetze