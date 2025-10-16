Mitten in der Natur, am Rande der Brunner Heide, bietet der liebevoll renovierte Ponyhof von Michaela König und Victoria Stumvoll einen geschützten Ort für Kinder, an dem spielerisches Lernen möglich wird – frei von Druck, aber voller Erlebnis und Entwicklung.

Seit Kurzem bereichert der neu besetzte Ponyhof Union Reitverein Brunner Heide (URV Brunner Heide) in der Huttarystraße 30 in Brunn am Gebirge das regionale Angebot für Familien. Hier dreht sich alles um Kinder zwischen zwei und zehn Jahren – um ihre Freude an Bewegung, ihre natürliche Neugier und ihre individuellen Lernwege. Klassischer Reitunterricht steht dabei nicht im Mittelpunkt, hier geht es um echte Förderung: Verbindung zu Tieren schaffen, Selbstvertrauen entwickeln, um neue Lernwege zu öffnen.

Der URV Brunner Heide bietet Kindern Raum, um in ihrem eigenen Tempo zu wachsen. Hier dürfen sie ihre Fähigkeiten schärfen, ausprobieren und lernen, dass sie mehr können, als sie glauben. Ponytage, Reitpädagogik, Lernbegleitung, Kindergeburtstage, Legasthenie-Training und professionelle Feriencamps mit Rundumbetreuung komplettieren das Naturerlebnis mit tiergestützter Förderung. Die Angebote fließen unauffällig ineinander, ohne Druck und mit viel Gelassenheit. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung der Kinder.

Geführt wird der Hof von Michaela König und Victoria Stumvoll, die gemeinsam ein Konzept verwirklichen, das Herz und pädagogischen Anspruch vereint.

Union Reitverein Brunner Heide

Huttarystraße 30

2345 Brunn am Gebirge

Tel.: 0677/634 18 222

E-Mail: reitverein.brunner.heide@outlook.com