In der Hansson-Siedlung sucht Altes neue Besitzer

Am Samstag, 3. Juni von 9 bis 13 Uhr organisieren die Bewohner der Per-Albin_Hansson- Siedlung in Favoriten gemeinsam mit wohnpartner Gebiet 10 einen großen Grätzl- Flohmarkt im Freien!

Altes sucht neue Besitzer. Ob Schallplatten, Bücher, Hausrat, Geschirr, Spielzeug, Antiquitäten – Am 3. Juni findet man beim EKAZENT – vor dem Haus der Begegnung – Ada-Christen-Gasse 2 / B-C alles, was man so sucht. Wer sich hier allerdings von Altem trennen will: Es gibt noch Stände. Die Anmeldung für einen Stand erfolgt direkt über wohnpartner unter 01 24 503 10952. Mitmachen kann jeder aus dem Grätzl.