Ob Bohrmaschine, Campingzelt, Pastamaschine oder Spiele für das nächste Grätzlfest: Das Angebot im neuen Leihladen in Liesig (Gastgebergasse 8/1) ist vielfältig und alltagstauglich. Gemeinsam genutzte Gegenstände sparen Geld, schonen Ressourcen und stärken das nachbarschaftliche Miteinander. Mit dem kostenfreien Leihladen-Angebot unterstützt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) die Menschen in Liesing dabei, nachhaltiges Handeln einfach in ihren Alltag zu integrieren. Gerade für einkommensschwächere Haushalte bietet der Leihladen eine unkomplizierte Möglichkeit, auf selten benötigte Geräte und Ausstattung zuzugreifen – ohne hohe Anschaffungskosten.

Bezirksvorsteher Gerald Bischof betont die Bedeutung des Angebots: „Der Leihladen ist ein echtes Service im Grätzl und zeigt, wie nachhaltige Nachbarschaft funktionieren kann. Mit jedem ausgeborgten Gegenstand werden Ressourcen und Geld gespart, sowie das Miteinander gestärkt!“

Jeder Verleih erzählt dabei seine eigene kleine Geschichte: vom frisch gereinigten Sofa über das fertig renovierte Zuhause bis hin zum gelungenen Campingurlaub. Der Leihladen ist nicht nur ein Ort des Ausborgens, sondern auch ein Treffpunkt im Stadtteil, an dem Austausch und Begegnung stattfinden.

So funktioniert das Ausleihen in Liesing

Das Ausleihen ist kostenlos. Nach einer einmaligen Anmeldung mit Lichtbildausweis im GB*Stadtteilmanagement können Gegenstände reserviert und während der Öffnungszeiten abgeholt werden. Alle verfügbaren Artikel sind in einem PDF-Katalog aufgelistet, der online unter www.gbstern.at/leihladen abrufbar ist oder direkt im Stadtteilmanagement aufliegt.

Reservierungen sind telefonisch, per E-Mail oder persönlich möglich.

Die reguläre Leihdauer beträgt eine Woche und kann nach Rücksprache um eine weitere Woche verlängert werden.

GB*Leihladen im 23. Bezirk

GB* für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23

Gastgebgasse 8/1, 1230 Wien | suedwest@gbstern.at | 0676 839 782 33

Teil eines stadtweiten Angebots

Der Leihladen in Liesing ist Teil eines Leihangebots der Gebietsbetreuung Stadterneuerung. Neben dem Standort im 23. Bezirk finden sich GB*Leihläden im 2., 10., 16., 21. und 22. Bezirk. Damit wird nachhaltiges Teilen in immer mehr Wiener Grätzln selbstverständlich.Alle Infos und Standorte: gbstern.at/leihladen

Weitere Angebote zum Teilen und Tauschen in der Nachbarschaft: gbstern.at/teilen-tauschen-leihen