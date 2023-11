Lichtdurchflutete Bilder in der Galerie Suppan

Sommerurlaubsstimmung im ­Winter: Der Maler Dénesh Ghyczy zeigt seine sehenswerte Ausstellung „Der ideale Raum“ noch bis 13. Jänner in der Galerie Suppen (1., Habsburgergasse 5).

Sowohl das Licht als auch Brechungen des Lichts nehmen im Werk von Ghyczy eine zentrale Rolle ein. Der international tätige Künstler lebt und arbeitet in Österreich. Er studierte an der Kunstakademie in Amsterdam, sowie in Budapest und Brüssel. In seinen Bildwelten beschäftigt sich der Maler wiederholend mit der Gegenüberstellung von Mensch und Raum, orientiert sich dabei oft an zeitgenössischer Architektur als idyllischer Rückzugsort.

Ein Spiel mit Licht und Farbe

„Ich habe eine Bildsprache entwickelt, bei der sich die Darstellung aufzulösen scheint“, beschreibt Ghyczy seine Arbeiten. Inspiration schöpft er dabei sowohl aus realen Eindrücken und Erlebnissen als auch aus der Welt der Sozialen Medien. Der Dualismus von Innen und Außen zieht sich durch viele seiner Gemälde und wird durch bildliche Glasfronten verstärkt. Seinen Arbeiten wohnt zudem ein herrliches Spiel von Licht und Farbe inne. Alle Infos zur Schau: www.suppan.at