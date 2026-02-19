Das Sortiment im INTERSPAR-Fischmarkt kann sich sehen lassen: Über 80 Sorten Süßwasser- und Meeresfische sowie Meeresfrüchte wechseln saisonal und bieten von Klassikern bis zu Spezialitäten alles, was das Herz von Fischfans begehrt.

Besonders wichtig: Die Ware wird regelmäßig frisch angeliefert – laut INTERSPAR sogar fünfmal pro Woche. Dazu kommen transparente Herkunftsangaben und geschulte Mitarbeiter:innen, die wissen, worauf es bei Frische und Qualität ankommt.

Filetieren, entgräten, Steaks schneiden: Service, der wirklich hilft

Wer schon einmal zuhause versucht hat, einen Fisch perfekt zu filetieren (und dabei gefühlt mehr Gräten als Filet produziert hat), weiß: Ein Profi an der Theke ist Gold wert.

Im INTERSPAR-Fischmarkt gehören Services wie Filetieren, Entgräten, das Schneiden von Steaks oder auch eine fachgerechte Verpackung für den Heimweg fix dazu. Das sorgt nicht nur für Planungssicherheit, sondern macht Fisch auch für Alltagsküche und Koch-Einsteiger:innen deutlich zugänglicher.

Nachhaltigkeit mit System: WWF-Kooperation und Rückverfolgbarkeit

Fischkauf ist längst nicht mehr nur eine Frage des Geschmacks – sondern auch des Gewissens. INTERSPAR setzt dabei auf Zertifizierungen, Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprung und Kooperationen mit unabhängigen Organisationen wie dem WWF.

Damit soll sichergestellt werden, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort bleibt, sondern tatsächlich in der Sortimentsgestaltung verankert ist.

Qualität aus der Region: Kurze Wege, gute Bedingungen

Ein großes Thema ist auch Regionalität: Nachhaltigkeit beginnt dort, wo Fische unter guten Bedingungen aufwachsen – in sauberem Wasser, mit verantwortungsvoller Fütterung und möglichst kurzen Transportwegen.

Gerade heimische Fischzuchten punkten hier mit klaren Vorteilen: Frische, Umweltfreundlichkeit und eine Qualität, die man schmeckt.

Was aktuell besonders gefragt ist

Laut den INTERSPAR-Fisch-Expert:innen stehen derzeit vor allem grätenarme und fettarme Fische hoch im Kurs. Ebenfalls stark nachgefragt: Fisch in Sushi-Qualität sowie heimische Spezialitäten.

Besonders beliebt sind zum Beispiel:

Wels (mild, erinnert von der Textur an Fleisch)

Forelle

Saibling

Forelle & Saibling aus den niederösterreichischen Voralpen

Ein echtes Highlight im Sortiment sind Forellen und Saiblinge aus der Fischzucht Oberwasser in Schwarzau im Gebirge. Dort sorgt die Schwarza – gespeist aus Gebirgsquellen – für optimale Bedingungen.

Bis zu 700 Liter kristallklares Gebirgswasser pro Sekunde versorgen die Fische ganzjährig. Der starke Durchfluss hält sie ständig in Bewegung – wie in freier Natur. Das Ergebnis: festes, aromatisches Fleisch, ideal für traditionelle Gerichte genauso wie für moderne Küche.

Erhältlich sind diese Fische im INTERSPAR-Fischmarkt unter SPAR PREMIUM, etwa als Elsässer Saibling, Forelle, Lachsforelle oder Lachsforellenfilet.

Rezept-Tipp: Gedämpfte Lachsforelle mit Ingwer-Soja-Sud

Wer Lust auf ein Gericht hat, das leicht, aromatisch und trotzdem besonders ist, liegt mit dieser Kombination goldrichtig: Gedämpfte Lachsforelle mit Ingwer-Soja-Sud und Sesam-Gurkensalat – wahlweise aus dem Dampfgarer oder schonend im Rohr.

Das Rezept setzt auf Sojasauce, Sesamöl, Honig, Ingwer und Zitrus – und passt perfekt zu Fisch in Top-Qualität.

1 ganze SPAR PREMIUM Lachsforelle, küchenfertig

Für den Sud:

3 EL SPAR Natur*pur ASIA Bio Sojasauce Shoyu

2 EL Sesamöl

1 EL SPAR Honig oder SPAR Demerara Rohrohrzucker

2 cm frischer SPAR Natur*pur ASIA Bio-Ingwer, fein geschnitten

1 Frühlingszwiebel

Saft von 1/2 SPAR Natur*pur Bio-Limette oder SPAR Natur*pur Bio-Zitrone2-3 EL Wasser

Füllung für den Fisch:

1 Stängel SPAR Natur*pur ASIA Bio-Zitronengras (angedrückt)

Koriander oder Petersilie (nach Geschmack)

Für den Sesam-Gurkensalat:

1 SPAR Natur*pur Bio-Gurke

1 TL Reisessig

1 TL Sesamöl

1 TL SPAR Natur*pur Bio-Sesam

Je eine Prise Salz & Zucker

Zubereitung:

Die Lachsforelle kalt abspülen und sorgfältig trocken tupfen und den Bauch mit Zitronengras und frischen Kräutern füllen. Anschließend den gefüllten Fisch leicht salzen. Für den Sud Sojasauce, Sesamöl, Honig, Ingwer, Zitrussaft und etwas Wasser gut verrühren. Die Lachsforelle über heißem Wasser schonend garen, mit der Hälfte des Suds beträufeln und rund 10–12 Minuten dämpfen, bis das Fleisch saftig und glasig ist. Alternativ den Fisch in eine ofenfeste Form legen, den Sud zugeben, locker abdecken und im vorgeheizten Rohr bei 180°C rund 15 Minuten (ebenfalls schonend) garen. Währenddessen die Gurke fein hobeln und mit Reisessig, Sesamöl, Salz und Zucker marinieren, zum Schluss mit Sesam bestreuen. Den restlichen Sud kurz erwärmen, über den Fisch geben und mit Frühlingszwiebelringen vollenden. Nach Belieben mit Jasminreis oder Glasnudeln servieren.

Passende Weinbegleitung – auch alkoholfrei

Für alle, die gerne den passenden Schluck zum Fisch genießen, liefert die INTERSPAR weinwelt gleich zwei Empfehlungen:

Schloss Fels Gewürztraminer Spätlese 2024: leicht restsüß, aromatisch, ideal zu asiatisch gewürzter Lachsforelle.

Benita Sophie Riesling alkoholfrei: fruchtig, frisch, mit typischen Steinobst- und Zitrusnoten – ganz ohne Alkohol.

Noch mehr Inspiration online

Wer vor dem Einkauf schon Ideen sammeln möchte, findet unter interspar.at/frischfisch zusätzliche Infos rund um Fisch und Meeresfrüchte, saisonale Angebote, Rezeptideen und Tipps zur Zubereitung.

Sorten & Preise