Islands Pop-Superstar Björk in der Stadthalle!

Pop-Sensation in Wien: Nach 25 (!) Jahren kommt Islands berühmtester Musik-Export Björk am 19. September für ein Konzert wieder einmal in die Stadthalle.

Die in Reykjavík geborene Sängerin, Musikproduzentin, Songwriterin und Schauspielerin Björk Guðmundsdóttir wird in ihrem Live-Set auf eine fast 40-jährige, erfolgreiche Popkarriere zurückblicken. Zuletzt war Björk im Jahre 1998 in Wien zu sehen, nun kommt die Isländerin mit einer spektakulären Show wieder nach Österreich zurück!

Aufwändige Live-Show für Wiener Fans

Bei der Stadthallen-Show im Rahmen ihrer „Cornucopia“-Tour dürfen sich die Wiener Fans auf ein Konzert-Spektakel der Sonderklasse freuen. Denn die Live-Shows der temperamentvollen Nordländerin gelten seit Jahrzehnten als audiovisuelle Gesamtkunstwerke. Infos und Karten: www.oeticket.com