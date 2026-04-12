Fast eine Million Österreicher haben Prädiabetes – und wissen es nicht. Dabei ließe sich mit einer einfachen Blutmessung früh eingreifen, bevor aus einem erhöhten Blutzucker ein handfester Typ-2-Diabetes wird. „Genau hier setzen die Wiener Apotheken an. Unter dem Motto ‚Zuckercheck in der Apotheke ums Eck‘ gibt es vom 13. bis 25. April einen kostenlosen Langzeitblutzucker-Test. Direkt vor Ort, ohne Überweisung, ohne Wartezeit“, erklärt Priv.-Doz. DDr. Philipp Saiko, Präsident der Apothekerkammer Wien.

Ein moderner Test, ein paar Minuten – und man weiß, wo man steht. „Der Wert HbA1c ist auch als Blutzuckergedächtnis oder Langzeitzuckerwert bekannt und gibt Aufschluss über den durchschnittlichen Blutzuckerwert der letzten 8 bis 12 Wochen. Er ist damit ein zuverlässiges Frühwarnsignal für Diabetes“, betont Mag. pharm. Susanne Ergott-Badawi, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Wien. Das pharmazeutische Team erklärt das Ergebnis persönlich und gibt konkrete Empfehlungen: Was kann ich selbst tun? Brauche ich eine ärztliche Abklärung?

Einfacher geht’s nicht: Termin buchen auf sicherversorgt.at/wien, Apotheke aufsuchen, Ergebnis mitnehmen.