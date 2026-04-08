Der erste Gemeindebau NEU in Simmering bietet ein modernes, leistbares sowie klimafreundliches Wohnumfeld für die zukünftigen Bewohner. Der Neubau in der Hoefftgasse 8 erweitert den bestehenden Gemeindebau am Muhrhoferweg und bringt zusätzliche Infrastruktur sowie hochwertige Grün- und Freiflächen für das gesamte Grätzl.

„Mit dem Vergabestart der neuen Gemeindewohnungen in der Hoefftgasse setzen wir ein starkes Zeichen für die konsequente Errichtung von leistbaren Wohnungen in unserer Stadt. Denn leistbarer und sicherer Wohnraum ist das Um und Auf für die hohe Lebensqualität und den Zusammenhalt in Wien. Der erste Gemeindebau NEU in Simmering verbindet hohe Wohnqualität mit leistbaren Mieten und zeigt vorbildhaft, wie sozialer Wohnbau heute gestaltet wird, der modern und klimafreundlich ist. Abgesehen von der Wohnqualität bieten unbefristete Mietverträge, ohne Eigenmittel oder Kautionszahlung, den künftigen Mieterinnen und Mietern jene Sicherheit und Leistbarkeit, die aus einer Wohnung ein echtes Zuhause machen“, erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

“Es war uns zudem sehr wichtig, dass auch die angrenzenden Bewohnerinnen und Bewohner von der neuen Wohnhausanlage profitieren. Es freut mich sehr, dass auch dies hervorragend gelungen ist“, unterstreicht Wiener Wohnen Vizedirektion Katharina Klement.

Grün, gemeinschaftlich & gut fürs Grätzl

Die Wohnungen in der Hoefftgasse 8 verfügen über 1 bis 5 Zimmer und sind zwischen 39 und 112 m² groß – alle mit privaten Freibereichen (Balkon, Loggia oder Terrasse). Eine große Gemeinschaftsterrasse für nachbarschaftliches Garteln mit Naschgärten und Hochbeeten sowie eine Pergola mit Sitzelementen fördern das soziale Miteinander. Eine große, flexibel nutzbare Gewerbefläche im Erdgeschoß, ein Spielplatz und helle Fahrradabstellräume komplettieren das Angebot. Eine Photovoltaikanlage, Fassaden- und Dachbegrünung sowie der Einsatz nachhaltiger Materialien und Bauweisen untermauern das durchgängig ökologische und soziale Konzept dieser Wohnhausanlage.

„Der erste Gemeindebau NEU in Simmering ist ein Vorzeigemodell und passt mit seiner erschwinglichen und vielfältigen Wohnqualität perfekt zu unserem schönen Bezirk. Die Topstandards, die der soziale Wiener Wohnbau unter einem Dach umsetzt, sind beeindruckend. Denn wir sprechen hier von einem klimafreundlichen und ressourcenschonenden Wohnprojekt für alle Generationen und Familiensituationen, das noch dazu mehr Grün, ein Plus an Infrastruktur und mehr Möglichkeiten zum guten nachbarschaftlichen Miteinander mit sich bringt“, zeigt sich Simmerings Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und seine Vize Ramona Miletic begeistert.

Interessierte Wohnungssuchende mit einem Wiener Wohn-Ticket mit begründetem Wohnbedarf haben auf der Website der Wohnberatung Wien www.wohnberatung-wien.at die Möglichkeit, sich für eine Wohnung anzumelden (Informationen zum Wiener Wohn-Ticket finden sich ebenfalls auf www.wohnberatung-wien.at und unter Tel. 01/24 111).