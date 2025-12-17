Als Begegnungs- und Abschiedsorte sind Bahnhofsvorplätze Aushängeschilder für jede Stadt. Umso wichtiger ist es, diese möglichst ansprechend zu gestalten. Mit dem Umbau des Julius-Tandler-Platzes ist ein wahres Vorzeigeprojekt am Alsergrund gelungen – das noch vor Jahresende fertiggestellt werden konnte.

Mit dem umgestalteten Julius-Tandler-Platz und der neuen TOP-Radverbindung haben wir pünktlich zu Weihnachten die Wünsche vieler Wienerinnen und Wiener Wirklichkeit werden lassen!

… freut sich Planungsstadträtin Ulli Sima über die gelungene Umsetzung auf rund 8.000 Quadratmetern. Anstatt grauer Betonwüste, gibt es jetzt moderne und vor allem versickerungsfähige Pflasterung. Der Grünanteil wurde von 21 auf 2.140 (!) Quadratmeter verhundertfacht – inklusive 46 neuer Bäume. Und im Sommer sorgen zusätzlich Wasserspiele und Baldachine für Schatten und Abkühlung.

Sichere Radverbindung

Doch nicht nur der neu gestaltete Platz sorgt für mehr Komfort im Bezirk. Auch die neuen Radwege entlang der Alserbachstraße sind jetzt fertiggestellt – und verbinden nun über eine 1,2 Kilometer lange Strecke den Gürtel, über die Fuchsthallergasse und Alserbachstraße mit dem Donaukanal.

Mit der neuen, sicheren Radverbindung in der Alserbachstraße setzen wir einen weiteren Meilenstein für nachhaltige Mobilität im Bezirk. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie Alsergrunder:innen den Julius-Tandler-Platz und den Radweg Alserbachstraße zu jeder Jahreszeit genießen!

… blickt Bezirkschefin Saya Ahmad in die Zukunft.