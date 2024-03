Kaiser Wiesn: Gaudi in der Babenberger Passage

Das etwas andere Clubbing

Am 4. April 2024 ist es soweit: Die Kaiser Wiesn lädt ein, in Dirndl und Lederhosen das Tanzbein zu schwingen – und das mitten in Wien, genauer gesagt in der Babenberger Passage.

Tracht, Tradition und Tanzvergnügen

In Tracht feiert es sich eben besonders fein und günstig! Denn wer in Tracht erscheint, zahlt nur einen Eintritt von 10 Euro und erhält zusätzlich einen Welcome-Shot zur Einstimmung.

Wiesnstimmung pur

Ab 19 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher Wiesn-Stimmung pur. Ein erfahrener Party-DJ sorgt für absolute Partystimmung, während frisch gezapftes Maß Bier für die nötige Erfrischung sorgt. Die Atmosphäre verspricht Superstimmung und lädt zum Feiern ein. Für alle Romantiker gibt es Lebkuchenherzen und Filzherzen, die vor Ort an der Kassa erhältlich sind.

Tischreservierungen und Tickets

Tischreservierungen sind ab sofort unter reservation@babenbergerpassage.at möglich. Tickets an der Abendkasse kosten 15 Euro, doch wer in Tracht erscheint, erhält einen vergünstigten Eintritt von 10 Euro und ebenfalls einen „welcome shot“.

Auf zur Kaiser Wiesn Gaudi!

Wer Lust auf das etwas andere Clubbing-Erlebnis hat, sollte sich diesen Termin vormerken und sich auf den Weg zur Babenberger Passage machen. Feiern, tanzen und das bunte Treiben der Wiesn erleben – die Kaiser Wiesn Gaudi verspricht einen unvergesslichen Abend für alle Fans von Tracht und Tradition.