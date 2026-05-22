Wenn bekannte Persönlichkeiten ihre Lieblingsstücke aus dem Kleiderschrank weitergeben, wird Second Hand zum echten Lifestyle-Statement. Gemeinsam mit der Volkshilfe Wien bringen die beiden Shoppingcenter nachhaltige Mode direkt dorthin, wo Menschen einkaufen, flanieren und sich inspirieren lassen.

An eigenen Ständen werden Kleidung, Accessoires und Interior-Stücke angeboten. Zusätzlich präsentiert das Global-Family-Netzwerk ausgewählte Teile aus dem Besitz heimischer Promis. Mit dabei sind unter anderem Otto Retzer, Barbara Wussow, Cornelius Obonya, Barbara Karlich oder Thomas Brezina.

Stars zum Angreifen nah

Auch vor Ort wird einiges geboten: Besucherinnen und Besucher können bekannte Gesichter persönlich treffen und sich austauschen. In der SCS werden unter anderem Julian F.M. Stoeckel, Raphaela Fuchs, Anca & Lucca und Rebecca Rapp erwartet.

Im Donau Zentrum sind unter anderem Ilias Welt, Reinhard Nowak, Pandora Nox und Christoph Fälbl mit dabei.

„Second Hand ist kein Trend, sondern eine Haltung.“

…betont Claudia Bernatz von der Volkshilfe Wien. Der Erlös der verkauften Kleidungsstücke kommt den TAV-Betrieben der Volkshilfe zugute und unterstützt damit langzeitarbeitslose Menschen.

Workshops, DJs und Upcycling

Neben Fashion-Shopping wartet auch Festival-Stimmung auf die Besucherinnen und Besucher. Geplant sind Beauty- und Styling-Stationen, DJ-Sets, Fotowalls sowie eine Pop-up-Bar.

Ein besonderes Highlight gibt es im Donau Zentrum: Beim „gabarage“-Upcycling-Workshop am Samstag gestalten Besucher:innen gemeinsam mit Social-Media-Persönlichkeit Niko, Sängerin Billie Steirisch und Musiker Roman Gregory neue Produkte aus alten Materialien – etwa aus ehemaligen Westfield-Planen.

Dabei entstehen kreative Accessoires wie Bikini Bags und individuelle Einzelstücke. Im Mittelpunkt steht der bewusste Umgang mit Ressourcen und die Idee, aus scheinbar Ausgedientem etwas Neues zu schaffen.

Reloved Market

Westfield Donau Zentrum & Westfield Shopping City Süd

29.–30. Mai 2026

Beginn: 11:00 Uhr (Westfield Club Mitglieder ab 10:00 Uhr)

Weitere Informationen und Workshop-Anmeldungen:

Westfield Shopping City Süd

Westfield Donau Zentrum

Gewinnspiel

Passend zum Reloved Market verlosen wir insgesamt vier Shopping-Gutscheine: Pro Center gibt es 2 x 50 Euro zu gewinnen!