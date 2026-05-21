Für die Kleinsten ab 2 Jahren

Kullerwürfel

Mit „Kullerwürfel“ von Schmidt Spiele wird das Kinderzimmer zur Spielwiese. Der weiche Würfel mit Tiermotiven kann durch den Raum gerollt werden und sorgt in mehreren Spielvarianten für Bewegung, erste Lernmomente und jede Menge Spaß. Spielerisch werden Motorik, Gedächtnis und Sprache gefördert – ideal für kleine Entdecker.

Ab 3 Jahren: Gefühle entdecken und gemeinsam spielen

Moodies – Calmy

Der kleine elektronische „Calmy“ von Jumbo hilft Kindern dabei, mit Wut und Ärger umzugehen. Durch tiefes Pusten verändert der niedliche Begleiter seine Farbe und unterstützt Kinder spielerisch beim Beruhigen. Ein liebevoll gestalteter Helfer für den Alltag.

Goula – Baumhaus

Bei „Baumhaus“ steht Teamwork im Mittelpunkt. Gemeinsam helfen die Kinder einem Eichhörnchen dabei, genügend Vorräte für den Winter zu sammeln. Besonders charmant: Die Spielschachtel wird dabei selbst zum Baumhaus. Das kooperative Spiel fördert Zusammenarbeit und gemeinsames Planen.

Ab 4 Jahren: Spannung, Taktik und Tierfamilien

Memoett

„Memoett“ von Piatnik bringt frischen Wind ins klassische Memo-Spiel. Statt nur Paare zu finden, müssen gleich ganze Tierfamilien in der richtigen Reihenfolge gesammelt werden. Das fördert Konzentration, Merkfähigkeit und genaues Beobachten – und macht nebenbei richtig Spaß.

Die Insel der Mookies

Glitzernde Karten, niedliche Tierchen und spannende Entscheidungen machen „Die Insel der Mookies“ von KOSMOS zu einem besonderen Sammelspiel. Wer geschickt passende Symbolkombinationen sammelt und den fiesen Spinnen ausweicht, sichert sich die meisten Trophäen.

Ab 5 Jahren: Action und Lachmuskeltraining

Matsch Party

Bei „Matsch Party“ von Schmidt Spiele wird’s herrlich dreckig. Kleine Schweinchen springen in die Matschpfütze, sammeln Matschklumpen und sorgen dabei für jede Menge Gelächter. Ein turbulentes Aktionsspiel, bei dem garantiert niemand sauber bleibt.

Frog Splash

Ein frecher Frosch, fliegende Mücken und plötzlich spritzendes Wasser: „Frog Splash“ von Piatnik sorgt für nassen Spielspaß am Wohnzimmertisch. Wer Mücken stibitzen will, muss mutig sein – denn Froggy verteidigt sein Revier mit einem Wasserstrahl. Besonders beliebt bei Geburtstagsrunden und Familiennachmittagen.

Monstersnack

Hungrige Monster warten bei „Monstersnack“ von KOSMOS auf ihre Lieblingsspeisen. Doch welches Monster mag welchen Snack? Genaues Merken ist gefragt, um möglichst viele Monstermünzen zu sammeln. Das turbulente Memospiel kombiniert lustige Monsterfiguren mit schnellem Spielspaß.

Für clevere Spürnasen ab 7 Jahren

Who is Luis?

Im kooperativen Deduktionsspiel „Who is Luis?“ von Piatnik versuchen Kinder gemeinsam einen frechen Maulwurf zu entlarven, der sich durch den Gemüsegarten stibitzt. Hinweise kombinieren, logisch denken und als Team zusammenarbeiten – hier sind echte Nachwuchsdetektive gefragt.

Mitspielen und gewinnen

Ob lustige Actionspiele, kreative Lernspiele oder spannende Familienabenteuer – zum Internationalen Kindertag ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Die Verlosung bietet die perfekte Gelegenheit, neue Lieblingsspiele für gemeinsame Familiennachmittage zu entdecken.