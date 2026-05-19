Tauchen Sie ein in das preisgekrönte AVITA Wellnessparadies! Unter dem Motto „Alles, was mein Herz begehrt“ erleben Sie im AVITA eine Welt voller Entspannung und Genuss mit 15 Pools, 24 Saunen und dem exklusiven AVITA Premium Spa. Der hoteleigene Wellness-Bereich AVITA Exklusiv mit Infinity-Pool sorgt für ein Wellnessvergnügen der Extraklasse. Kulinarische Freuden auf höchstem Niveau verspricht die AVITA Gourmet-Verwöhnpension.

Im AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf finden Sie Ruhe, Erholung und neue Energie. Nur eine Stunde von Wien und Graz entfernt und eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Südburgenlandes, genießen Sie wohltuende Thermalwärme, eine Saunavielfalt, die ihresgleichen sucht, sowie ausgezeichnete Kulinarik und ein einzigartiges Wohlfühlambiente.

Mehr Informationen unter: www.avita.at

AVITA Resort

Thermenplatz 1

7431 Bad Tatzmannsdorf

Mail: urlaub@avita.at

Tel.: +43 3353 8990-0

Web: www.avita.at

Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen Wohlfühlurlaub (2 Nächte) für 2 Personen inkl. AVITA-Verwöhnpension im AVITA Resort im Südburgenland!

Der Gutschein ist von Anfang Juli 2026 bis Ende Juli 2027 gültig (ausgenommen Feier- & Fenstertage sowie Herbst- & Weihnachtsferien). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.