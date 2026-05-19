Ob Kids-Run, Ladies-Bewerb oder 5-Kilometer-Challenge – beim x cross run steht der Spaß an Bewegung und Teamgeist im Mittelpunkt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen dabei unterschiedlichste Hindernisse meistern und können sich auf Schaumpartys sowie viele weitere Challenges entlang der Strecke freuen.

Neue Highlights

Heuer gibt es außerdem einige Neuerungen: Erstmals wird ein Elite-Startblock angeboten, für Kinder gibt es eine eigene Altersklassenwertung und auch neue Hindernisse sorgen für zusätzliche Spannung auf der Strecke.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung gibt es hier.

Jetzt Startplätze gewinnen

Wir verlosen 3 x 2 Startplätze für den x cross run vienna 2026! Mitmachen lohnt sich, denn für viele Bewerbe werden die Plätze bereits knapp. Ausgenommen vom Gewinnspiel ist lediglich der Family-Run, dieser ist bereits ausgebucht.