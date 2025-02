„KLEINOD AM RING“: Wiens neuer Hotspot feiert Eröffnung

Wien hat einen neuen Treffpunkt für Nachtschwärmer und Genießer.

Die langersehnte Eröffnung des „KLEINOD AM RING“ lockte vergangenen Abend zahlreiche Gäste aus der Society an, die gemeinsam einen unvergesslichen Abend feierten. Die Gastgeber Alexander Batik, Oliver Horvath, Philipp Scheiber, David Schober und Salar Gerami hatten keine Mühen gescheut, um ihre neue Location in ein pulsierendes Zentrum für Genuss, Musik und erstklassige Drinks zu verwandeln.

„Unser Konzept lebt von der perfekten Mischung aus stilvoller Barkultur, herausragender Kulinarik und vibrierendem Nightlife. Man darf sich auf ein spannendes Tagesangebot freuen. Es freut uns, dass unsere Gäste das von der ersten Minute an gefeiert haben.“ David Schober Betreiber

Champagner, Signature-Drinks und feinste Klänge

Bereits beim Empfang zeigte sich die Handschrift der renommierten „KLEINOD“-Barwelt: Die Gäste wurden mit edlem Perrier-Jouët-Champagner und kunstvoll kreierten Signature-Drinks verwöhnt. Dazu erklangen aus den Boxen mitreißende Beats, die von Beginn an für eine ausgelassene Stimmung sorgten.

Kulinarische Raffinesse von Felix Albiez

Ein besonderes Highlight des Abends war die neue Kulinariklinie von Felix Albiez, die erstmals in einem „KLEINOD“-Betrieb Einzug hielt. Mit raffinierten Kreationen überraschte der Küchenchef die Gäste und sorgte für genussvolle Momente, die perfekt zum exklusiven Ambiente des „KLEINOD AM RING“ passten.

Prominente Gäste und große Begeisterung

Unter den zahlreichen Gästen befand sich auch Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, die das neue Mitglied der erfolgreichen „KLEINOD“-Flotte feierlich willkommen hieß. Die Begeisterung für die neue Location war spürbar – viele Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden und ließen sich von der einzigartigen Atmosphäre mitreißen.

Ein neuer Fixpunkt in Wiens Bar- und Gastronomieszene

Mit dem „KLEINOD AM RING“ ist Wien um einen exklusiven Hotspot reicher. Die Mischung aus stilvollem Design, exquisiten Drinks, innovativer Kulinarik und hochkarätigen Gästen macht die neue Location bereits jetzt zu einem Fixpunkt in der Wiener Bar- und Gastronomieszene.

„Die Location war schon immer ein besonderer Ort des Genusses. Mit unserer Vision und viel Liebe zum Detail haben wir einen Treffpunkt geschaffen, an dem man früher kommt, länger genießt und später geht.“ Oliver Horvath Betreiber