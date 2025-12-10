Grüner, heller, einladender – die Lederergasse hat ein „Facelift“ bekommen. Zwischen Florianigasse und Josefstädter Straße wurde umgebaut, gepflanzt und verschönert: 16 neue Bäume – zehn Blasen­eschen und sechs Kornelkirschen – spenden künftig Schatten und verbessern das Mikroklima. Zwei neue Sitzbänke laden zum Verweilen ein, zusätzliche Radbügel machen das Radfahren im Grätzl noch bequemer.

Durch die neue Lederergasse wird die Josefstadt noch lebenswerter und klimafreundlicher. Ich freue mich schon, wenn im kommenden Frühling die neuen Bäume zum ersten Mal aufblühen!

… zeigt sich auch Bezirkschef Martin Fabisch begeistert.

Modernisierung auf allen Ebenen

Auch optisch hat sich einiges getan: Breitere Gehsteige mit heller Pflasterung ersetzen den grauen Asphalt. Das sieht nicht nur besser aus, sondern trägt auch zur Klimaanpassung bei. Regenwasser kann zwischen den Fugen versickern, wird im Boden gespeichert und verdunstet an heißen Tagen – eine natürliche „Klimaanlage“ für den Bezirk. Optimierungen wie diese sind essentiell in Zeiten der Klimakrise. Unterirdisch wurde ebenfalls modernisiert – Fernwärmetrassen verlegt und Wasserleitungen erneuert.