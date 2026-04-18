Der kultige Club in der Meidlinger Schönbrunner Straße war immer ein Ort, an dem Generationen Geschichten geschrieben haben. Jetzt setzt der Klub66 diese Tradition mit einem Augenzwinkern fort. Denn Tanzen, Lachen, Flirten und Feiern kennt kein Ablaufdatum. Wer Lust hat, das eigene Lebensgefühl aufzufrischen und dabei musikalische Erinnerungen mit neuen Beats zu mischen, ist hier goldrichtig.

Tanzen wie früher, feiern wie heute!

Der Klub66 verbindet den Retrocharme der klassischen Discozeit mit der Lebensfreude von heute. Evergreens, die sofort ins Ohr gehen, treffen auf moderne Rhythmen, die federleicht durch den Abend tragen. Auf der Tanzfläche herrscht jene Mischung aus Gelassenheit, Wärme und Humor, die man nur in Wien findet und besonders im U4, das schon immer ein Platz für großartige Nächte war.

Egal ob tanzfreudig, schüchtern, spontan oder einfach neugierig: Willkommen sind Omas, Opas, Enkel, Urenkel, Singles, Paare und ganze Freundesgruppen. Der Klub66 zeigt, dass die besten Momente oft genau dann entstehen, wenn man nichts erwartet – außer gute Musik und ein lächelndes Gegenüber.

Für Dancing Queens und Rhythmus-Kings

Wer das U4 noch von früher kennt, wird ein Party-Comeback lieben, und wer es neu entdeckt, findet einen Ort, an dem Lebensfreude immer Saison hat. Pensionist:innenklubs-Mitglieder tanzen um nur 5 Euro (Rabattcode guteneuezeit), Nicht-Mitglieder um 10 Euro Eintritt. Besonders charmant sind die Generationentickets: Zwei Karten um 10 Euro, wenn Oma oder Opa mitkommen – ein echtes Herzstück des Klub66, denn hier sollen alle Generationen Spaß haben.

Beim Einlass gilt: Generationenteams kommen gemeinsam hinein, und Mitgliedertickets werden per Klub-Karte oder Bestätigungsmail geprüft. Also, Schuhe polieren, Lieblingsoutfit wählen und Hüften schwingen. Der Klub66 wartet schon!

Klub66 powered by Pensionist:innenklubs für die Stadt Wien

30. April 2026 I 28. Mai 2026 I 25. Juni 2026

Jeweils 17–22 Uhr

U4, Schönbrunner Straße 222, 1120 Wien

Main Floor: Evergreens der 50s–70s

Club Floor: 80s Hits and more

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