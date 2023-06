Kreativer Countdown für die MQ Vienna Fashion Week

Die Vorbereitungen für die MQ Vienna Fashion Week laufen bereits auf Hochtouren. Große Veranstaltungen wie diese brauchen monatelange Vorlaufzeit.

Das diesjährige Kampagnen-Shooting wurde von Mato Johannik/Studio Mato in Szene gesetzt. Mato ist Absolvent des renommierten Brooks Institute for Photography in Santa Barbara (Kalifornien, USA). Schon früh in seiner Karriere schuf er eine Reihe von Arbeiten, die die rasante Ästhetik von Social Media vorwegnahmen. Seine unvergleichliche Fähigkeit, seine Motive mit intimer Lässigkeit und Unmittelbarkeit einzufangen, verleiht Matos Bildern einen lebensnahen Charakter, der seinen so unverkennbaren Stil trägt.

Shooting

„Der Einblick in den schöpferischen Prozess modischer Präsentation ist das Thema der diesjährigen Fotokampagne der VIENNA FASHION WEEK“, so Mato Johannik, „kreative Kollaboration, oft hadernd mit Idee und Gestaltung, entfaltet ihren Ausdruck in intimen Momenten und ikonischer Bildsprache. Vision und Verwirklichung vereinen sich im mystischen Raum des Backstage und kulminieren schließlich auf dem Catwalk, berauscht von Adrenalin und Triumph.“

Jubiläum

Auch die Organisatorinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank freuen sich über die Kooperation: „Die MQ VIENNA FASHION WEEK findet dieses Jahr zum 15. Mal in Folge im MuseumsQuartier Wien statt und hat sich als Plattform für nationales und internationales Design voll etabliert. Wir haben Mato zum 3. Mal – nach 2012 und 2017 – ersucht, ein Sujet zu unserem Jubiläum zu kreiern und sind vom Ergebnis begeistert. Wir möchten uns bei allen Designer:innen, die uns schon so lange begleiten und auch bei allen Beteiligten, die uns bei diesem Shooting unterstützt haben, herzlich bedanken.“

INFO: 11. bis 16. 9. 2023, 7. Bezirk, MuseumsQuartier, mqvfw.com/tickets