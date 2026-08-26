Spaßverhör: Junge Journalisten befragen Bürgermeister

In Wienopolis, der Stadt der Kinder, hat eine besondere Pressekonferenz stattgefunden. Kinder haben den Bürgermeister befragt. Ein Termin mit viel Humor.

Mit Mikrofon, Kamera und Notizblock ausgestattet, nahmen elf Kinder im Büro des Bürgermeisters Platz. Das Interview war für viele der Höhepunkt der „Wienopolis“-Woche, in der Kinder nicht nur in unterschiedliche Berufe hineinschnuppern, sondern auch selbst die Geschicke ihrer „Kinderstadt“ lenken können.

Fröhlicher Ludwig

So erzählte der Stadtchef auf die Frage, was ihm besonders an seinem Beruf gefalle, dass es vor allem die vielfältigen Begegnungen seien: „Die eigene Freizeit ist zwar knapp bemessen, aber es ist ein schöner Beruf, weil man ständig mit Menschen zu tun hat und in diesen Begegnungen viel dazulernt.“

Die Kinder staunten

Und die Mädchen und Buben hatten auch spannende Ideen wie einen Word-Rap. Da entschied sich Ludwig für See statt Meer, Theater statt Kino, Tischtennis statt Wuzzeln sowie Burger statt Pizza. Gelächter inklusive.

Zum Abschluss bekamen die jungen Journalisten noch kleine Geschenke und stärkten sich am Buffet, bevor sie ihre Eindrücke in ihrer Kinderzeitung sowie in TV- und Online-Beiträgen festhielten.

„Wienopolis“ läuft noch täglich bis Freitag von 10 bis 17 Uhr im Wiener Rathaus und lädt alle Kinder von 8 bis 13 Jahren ein, Politik, Berufe und Stadtleben kostenlos und ohne Anmeldung spielerisch kennenzulernen.