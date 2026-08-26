Die kleinste Land-Schildkröte zieht ins Haus des Meeres

Sie ist kaum größer als eine Hand – und steckt voller erstaunlicher Besonderheiten. Jetzt ist sie im 6. Bezirk zu sehen.

Die Gesägte Flachschildkröte (Chersobius signatus) gilt als die kleinste heute lebende Landschildkröte der Welt. Jetzt ist der seltene Winzling neu im Haus des Meeres zu entdecken.

Überlebenskünstler aus Südafrika

Ihre Heimat liegt in den felsigen, halbwüstenartigen Landschaften des westlichen Südafrikas – im Namaqualand und in der Succulent Karoo. Eine unwirtliche Gegend, die jedoch saisonal zu einem wahren Blütenparadies werden kann.

Wenn die Winterregen kommen, sprießen dort Sukkulenten und andere Pflanzen aus dem trockenen Boden. Genau darauf hat sich die kleine Schildkröte spezialisiert: Besonders die wasserreichen Sukkulenten sind eine wichtige Nahrungsquelle und zugleich eine wertvolle Flüssigkeitsquelle in ihrer trockenen Heimat.

Doch dieser Lebensraum wird immer stärker unter Druck gesetzt.

Klein, aber besonders verletzlich

Die Gesägte Flachschildkröte besitzt nur ein sehr kleines natürliches Verbreitungsgebiet. Dadurch können Veränderungen ihrer Umwelt für die gesamte Art gravierende Folgen haben.

Landwirtschaft, Bergbau und der Ausbau von Straßen und anderer Infrastruktur zerstören oder verändern ihren Lebensraum. Gleichzeitig verschärft der Klimawandel die Trockenheit. Auch der Straßenverkehr und die illegale Entnahme für den Heimtierhandel gefährden die kleinen Reptilien.

Gesägte Flachschildkröte (Bild: Haus des Meeres).

Jedes einzelne Tier zählt

Gerade weil ihr Lebensraum so begrenzt ist, zählt bei dieser Schildkröte jedes einzelne Tier. Auch bei der Fortpflanzung ist die Gesägte Flachschildkröte außergewöhnlich. Sie wächst extrem langsam und wird erst nach mehr als zehn Jahren geschlechtsreif.

Noch erstaunlicher: Ein Weibchen legt pro Gelege nur ein einziges Ei.

Dieses Ei ist im Verhältnis zur Körpergröße der Schildkröte ausgesprochen groß. Damit es überhaupt abgelegt werden kann, verfügt die Schildkröte über ein besonders bewegliches Becken – eine faszinierende Anpassung an ihre geringe Körpergröße.

Winzling mit großer Botschaft

Mit dem neuen Bewohner bekommen Besucher des Haus des Meeres die seltene Gelegenheit, eine der außergewöhnlichsten Landschildkröten der Welt aus nächster Nähe kennenzulernen.

Die Gesägte Flachschildkröte zeigt eindrucksvoll, dass es für den Naturschutz nicht nur um die großen und bekannten Tiere geht. Auch ein winziger Spezialist, der nur in einem kleinen Teil der Welt vorkommt, kann eine ganze Geschichte über die Verletzlichkeit unserer Natur erzählen.