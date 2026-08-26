Neue kostenlose Lade-Stationen in fünf Parks

Mit den neuen „Power-Stationen“ in fünf Wiener Parks können junge Wiener ab sofort ihre Smartphones und Tablets direkt im öffentlichen Raum kostenlos aufladen.

Die Ladestationen wurden von der Magistratsabteilung 33 – Wien leuchtet speziell für den öffentlichen Raum konstruiert, hinsichtlich Barrierefreiheit geprüft und an vorhandenen Lichtmasten montiert. Erkennbar sind sie auf den ersten Blick durch große, gut sichtbare Piktogramme.

Die Idee dazu stammt von Jugendlichen, die bei der Kinder- und Jugendmillion eingereicht und gewählt wurde. Umgesetzt wurde das Projekt von Wien Leuchtet (MA33).

Bei Spielplätzen und Skater-Rampen

Nutzer können ihre Geräte entweder per Kabel (USB-A oder USB-C) oder kabellos durch Auflegen laden – je nachdem, was ihr Smartphone unterstützt. Damit sind alle gängigen Ladearten möglich.

Die Stationen sind an stark frequentierten Orten nahe von Spielplätzen und Skater-Rampen errichtet. Sie befinden sich im Resselpark (1040), Esterhazypark (1060), Helmut-Zilk-Park (1100) und am Emil-Maurer-Platz (1070). Eine weitere Ladestation wird noch im Forschneritschpark (1150) installiert.

Von der Idee zum Angebot

„Eine lebendige Stadt braucht Raum für die Bedürfnisse der Jugend. Wenn Jugendliche nach mehr Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum fragen, nehmen wir das ernst“, so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

„Der Resselpark ist zentraler Treffpunkt für junge Menschen in Wien. Es freut mich ungemein, dass wir den Wunsch nach moderner Infrastruktur im öffentlichen Raum so unkompliziert erfüllen können. Die neuen Power-Stationen werten den Park als Wohlfühl- und Verweilort für die Jugend noch weiter auf“, betont Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl.

Jugend gestaltet Wien mit

Hinter den „Power-Stationen“ steht die Kinder- und Jugendmillion – eine Beteiligungsinitiative der Stadt Wien. In gemeinsamen Workshops von Kindern, Jugendlichen und Fachexperten der Stadt wurden eingebrachte Ideen ausgearbeitet und anschließend in Online-Abstimmungen zur Umsetzung gewählt.