Kulinarikpass: Biss für Biss durch Wiener Neustadt

Wenn es stimmt, dass Liebe durch den Magen geht, dann gibt es jetzt ein besonderes Angebot sich in die Stadt Wiener Neustadt zu verlieben – den neuen Kulinarik-Pass.

Mit dem neuen Kulinarikpass des Tourismusbüros, der ab sofort beim Infopoint in der Herzog-Leopold-Straße 21 erhältlich ist, läßt sich die kulinarische Seite der Stadt Wiener Neustadt ganz leicht entdecken. Der Pass ermöglicht den Besuch bei fünf ausgewählten Partnerbetrieben in der Innenstadt.

Auf die Sammelpassbesitzer warten kulinarische Kostproben bei Hildegards Refugium, der Café-Konditorei Ferstl, Villa Maria, Café-Restaurant-Bar Witetschka und der Konditorei Köller.

„Die kulinarische Vielfalt in unserer Innenstadt kennenlernen? Mit dem neuen Kulinarikpass haben Sie die perfekte Gelegenheit dazu. Eine wirklich tolle Aktion, die besonders für Touristinnen und Touristen wie gemacht ist. Innerhalb eines Tages kann man die kulinarischen Leckerbissen eines jeden Partnerbetriebs verkosten und bei einem kleinen Spaziergang die Schönheit unsere Innenstadt entdecken“, so Erste Vizebürgermeisterin Erika Buchinger und Tourismusstadtrat Franz Piribauer.

Und so einfach geht’s

Den Kulinarikpass am Infopoint um 15 Euro kaufen und den „Foodwalk“ durch die Wiener Neustädter Innenstadt starten. Beim ersten Lokal wird das Datum vermerkt, ab diesem Zeitpunkt ist der Pass 30 Tage lang gültig.

Die Kunden erhalten bei jeder Kulinarik-Station einen Sticker in ihrem Pass und eine Storytelling-Postkarte mit der Geschichte des jeweiligen Betriebs. Der Pass ist von Dienstag bis Samstag zu den Öffnungszeiten der Partnerbetriebe einlösbar. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten präsentiert sich auch das Kostprobenangebot neu: Jeweils zum 1. April und 1. Oktober warten neue saisonale Spezialitäten.

Der Kulinarikpass eignet sich auch für Vegetarier und Veganer. Bei den derzeitigen Kostproben ist nur das Punschkrapferl nicht vegan.

Alle Informationen zum Kulinarikpass finden Sie unter: www.wieneralpen.at/wiener-neustadt/kulinarikpass