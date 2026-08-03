BUTLERS bezieht ehemalige INTERIO-Fläche auf der MAHÜ

Die rund 604 m2 große Einzelhandelsfläche in der Mariahilfer Straße 19–21, die bisher von INTERIO genutzt wurde, hat einen neuen Mieter gefunden. In einer Co- Exklusivvermittlung durch die EHL Gewerbeimmobilien GmbH und die COMFORT Austria GmbH wurde die Fläche an BUTLERS vermietet.

Nach der Übernahme der Fläche im Juli wurde der neue BUTLERS-Standort am 1. August eröffnet. Mit der Neuvermietung konnte für den Eigentümer ein nahtloser Übergang vom bisherigen zum neuen Mieter sichergestellt werden. Die Fläche blieb damit ohne Leerstand und erhält eine langfristige Nachnutzung an einem der frequenzstärksten Einzelhandelsstandorte Österreichs.

BUTLERS zählt zu den bekannten Anbietern im Bereich Wohnaccessoires, Dekorationsartikel, Möbel und Geschenke und bespielt den Standort künftig mit seinem Home-&-Living-Konzept. Die Ansiedlung unterstreicht die anhaltende Bedeutung der Mariahilfer Straße als Standort für etablierte Handelskonzepte mit hoher Sichtbarkeit und Frequenz.