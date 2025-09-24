Anlässlich der Wahl Wiens zur Europäischen Demokratiehauptstadt konnte sich jeder Gemeindebau bei dieser Aktion von Kulturlabor Gemeindebau bewerben, um ein Kulturevent nach Wunsch im eigenen Hof zu gewinnen. Der Bebelhof in Meidling gewann bei „Mein Hof – Meine Bühne“ ein maßgeschneidertes Kulturprojekt. Die ganze Nachbarschaft war dabei!

Kulturlabor Gemeindebau startete im Vorjahr den Wettbewerb Mein Hof – Meine Bühne, bei dem sich jeder Gemeindebau Wiens um ein auf die eigenen Wünsche zugeschnittenes Kulturevent bewerben konnte. Nachdem der Bebelhof in Meidling sich bei der Ausschreibung durchgesetzt hatte, begann eine Ideenwerkstatt, bei der die Wünsche der Bewohner gesammelt wurden. Durch den regelmäßigen Austausch entstand ein genau auf die Bedürfnisse der Nachbarschaft abgestimmtes Fest. Der Fokus lag auf Musik, Kinderangeboten, Hofgeschichten und Möglichkeiten zum Austausch und zum Vernetzen.

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál über den Event: „Kultur gehört in den Gemeindebau, denn das kulturelle Leben verbindet und schafft Gemeinsamkeiten.“ Und Wilfried Zankl, Bezirksvorsteher von Meidling ergänzt: „Dieses Projekt zeigt, wie viel Kreativität und Gemeinschaftsgeist in unseren Wohnhöfen steckt. Der ‚Kulturreigen im Bebelhof‘ macht deutlich, dass Kultur nicht nur in Konzertsälen, sondern auch mitten im Grätzl entsteht – gemeinsam mit und für die Bewohnern.“

Gelungenes Fest

Kürzlich war es endlich so weit. Von 15 bis 21 Uhr wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten, das auf große Begeisterung stieß. Darunter die Bebelhof-Rallye für Jung und Alt, ein Theater-Walkingact von Circus Arota, eine Fotobox für Erinnerungen, das Nachbarschaftsbankerl zum Teilen von Talenten, WIENXTRA-Aktivitäten, ein Puppentheater, Kinderschminken, ein Espressomobil und selbstgemachte Köstlichkeiten.

Etliche Musikacts sorgten für gute Stimmung. Mit dabei waren Flickentanz, Timay, Damion Lee, Bach al Beiruti, die Swingvögel, Rainer Wagner und Ceri Hall-Brady.