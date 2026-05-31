Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Führungen durch das berühmte Haus mit seiner goldenen Kuppel, zum bekannten Beethovenfries sowie durch die aktuellen Ausstellungen von Mire Lee, Katherine Hubbard und Onyeka Igwe. Besonders für junge Gäste ab sechs Jahren gibt es mit der „Entdeckungsreise“ ein eigenes Format, bei dem Kinder einen Blick hinter die Kulissen der Secession werfen können.

Kreativ werden im Kinderatelier

Auch selbst aktiv werden ist ausdrücklich erwünscht: Im Erste Bank Kinderatelier wird gebastelt, gemalt, gebaut und experimentiert. Wer Lust auf spielerische Kunstvermittlung hat, kann zudem das von Künstlerinnen und Künstlern entwickelte Spiel „Triumph und Tragödie“ ausprobieren.

Ein zusätzlicher Bücherflohmarkt lädt außerdem zum Stöbern ein – vielleicht findet sich dort auch das passende Mitbringsel für zuhause.

Mehr Informationen gibt es online unter secession.at. Anmeldung zu den Führungen: kunstvermittlung@secession.at.