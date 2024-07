Film-Festival: Kulturgenuss trifft auf Gaumenfreude

Noch bis zum 1. September lädt das Film-Festival auf dem Rathausplatz zu einem Zusammenspiel aus hochkarätigen Musikfilmen und erstklassiger Kulinarik aus aller Welt.

Laue Sommerabende, eine beeindruckende Kulisse, herrliche Speisen und Musikhighlights bei freiem Eintritt – an kaum einem anderen Ort ist Wiens hohe Lebensqualität besser zu erleben als beim Film-Festival in der Innenstadt. Europas größtes Kultur- und Kulinarik-Festival ist heuer bereits in der 34. Saison. Bis 1. September erwartet die 2.800 möglichen Gäste Film-Genuss mit Kino-Flair.

Programm

Zu den Highlights zählen die legendäre Queen-Show vor 250.000 Fans in Rio de Janeiro, aber auch unvergessliche Konzerte der Imagine Dragons, Amy Winehouse oder Eric Clapton. Pop-Fans dürfen sich auf P!nk oder Jessie J freuen und all jene, die keine Karten mehr für die ausverkauften Wien-Konzerte von Coldplay ergattern konnten, sind mit dem Mitschnitt von 2012 hautnah bei einer der beeindruckendsten Shows der britischen Band dabei.

Austro-Pop

Austria 3 liefern mit ihrem ikonischen Konzert vor dem Schloss Schönbrunn im Jahr 2000 den Soundtrack für eine ganze Generation. Im Programm vertreten sind auch namhafte Interpreten der Genres Jazz und Blues, darunter etwa die neunfache Grammy-Preisträgerin Norah Jones, Bariton-Vocalist Gregory Porter oder der renommierte Perkussionist Steve Gadd.

Kulinarik

Vielfältig präsentiert sich auch der Gastronomiebereich, der zu einer kulinarischen Weltreise einlädt. Das Angebot reicht von heimischen Klassikern wie Würstel, Kaiserschmarrn und süßen Knödeln bis hin zu Burger, Bowls und Calamari. Außerdem gibt es eine breite Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen sowie Drinks mit und ohne Alkohol. Mit den Straßenbahnen 1, D, 71 und U2Z (Rathausplatz) bzw. 2 (Parlament) ist der Event öffentlich gut erreichbar.

INFO

