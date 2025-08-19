Am 29. und 30. August verwandelt sich das Flex am Donaukanal in Wiens kreativsten Playground: tagsüber Gaming, Beatbox, Graffiti und DIY-Workshops, abends lokale Live-Acts und DJ-Sets. Das Schöne daran: Frish@Flex ist ausschließlich für alle zwischen 14 und 25 Jahren!!

Der Sommer klingt langsam aus und gleich mit einer richtig coolen Party. Frish@Flex ist das Gen-Z-only Festival von WienXtra, das am letzten Ferienwochenende mit Kreativpower, Beats und Community-Vibes rockt. Gratis, safe und voll geladen mit Workshops, Konzerten und DJ-Action – perfekt für dich und deine Freunde.

Festival-Vibes von Mittag bis Mitternacht

Tagsüber ist das Flex am Donaukanal ein Hotspot für Kreativität. Gaming-Fans zocken gemeinsam, im „Creators Camp“ kannst du mit dem Frish-Team eigene Social-Media-Clips produzieren und vielleicht sogar auf den Frish-Kanälen landen. In Visual-Mending-Sessions werden T-Shirts recycelt, im Graffiti-Workshop (Samstag, 30. August, 17–19 Uhr) lernst du Sprühdose und Wienerwand kennen künstlerisch wie nachhaltig. Und das ist nur ein Teil vom bunten Workshop-Mix!

Wiener Newcomer über Sound und Stage

Wenn’s dunkel wird, übernimmt das lokale Line-up mit energiegeladenen Live-Acts und DJs. Mit dabei sind Aze, Chovo, Hidden Gemz – „Hip-Hop ohne Genrepurismus“ laut Falter, „das nächste große glänzende Ding” gemäß FM4 – und viele mehr. DJs wie Anni Herzer, Flauxpas, Kid Kodama legen auf und bringen Bass und ordentlich Stimmung ins Flex.

Safe Space feiern – bewusst, respektvoll, gemeinsam

Frish@Flex ist mehr als eine Party. Es ist ein sicherer Raum, wo man mit Respekt, Awareness und im Rahmen des geltenden Jugendschutzgesetz feiern kann. Der Eintritt ist kostenlos, aber nur exklusiv für 14-25-Jährige. Ein gültiger Lichtbildausweis ist für den Eintritt Pflicht (ausgedruckt oder digital reicht nicht, abfotografierte oder gescannte Ausweise werden nicht akzeptiert). Also, Gang zusammentrommeln, gute Laune eingepackt und bei Frish@Flex das Ende des Sommers feiern.

Frish@Flex

29. und 30. August 2025

Flex, Augartenbrücke 1, 1010 Wien

Programm & Information:

wienxtra.at/frishflex/

frish.wien

Frish auf Insta