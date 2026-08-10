Musikalische Zeitreise durch das alte und neue Wien

Der Kultursommer Wien machte im Haus Am Mühlengrund Station. Das Duo JuTe nahm das Publikum mit Harfe und Vibraphon auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Wiener Musikgeschichte mit.

Klänge am Liesingbach

Der Garten des Hauses Am Mühlengrund bot die passende Kulisse für einen stimmungsvollen Konzertnachmittag. Unweit des Liesingbachs kamen Bewohner*innen, Angehörige und Gäste aus der Nachbarschaft zusammen, um das Programm „Wien – Im Wandel der Zeit“ zu genießen.

„Musik hat die Kraft, Erinnerungen wachzurufen und Menschen miteinander zu verbinden.“

…betonte Direktorin Georgiana-Maria Florea. Das Konzert habe gezeigt, wie viele gemeinsame Geschichten und Emotionen in den Liedern verschiedener Generationen stecken.

Von Wienerlied bis Ragtime

Julia Kräuter und Teresa Heugl spannten mit Harfe und Vibraphon einen musikalischen Bogen über mehrere Jahrhunderte. Das vielseitige Programm reichte von Volksmusik und Wienerliedern über Walzer und Ragtime bis zu Schlagern und modernen Kompositionen.

Die außergewöhnliche Instrumentenkombination verlieh bekannten Melodien eine besondere Klangfarbe. Gemeinsam mit der charmanten Moderation sorgte das Duo JuTe für einen Nachmittag voller Erinnerungen und neuer Klangeindrücke.

Kostenlose Gartenkonzerte

Insgesamt 29 Gartenkonzerte bringen im Rahmen des Kultursommer Wien Kunst und Kultur in die Häuser zum Leben. Die Veranstaltungen sind kostenlos und stehen auch externen Besucher*innen offen. Bei Schlechtwetter werden die Konzerte in die Veranstaltungssäle verlegt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Das gesamte Programm sowie Informationen zur Anmeldung gibt es unter kwp.at/ksw2026.

Maria Prenner (Bezirkssenior*innenbeauftragte), Gerald Bischof (Bezirksvorsteher), Gabriele Posch (Bereichsleiterin), Petra Brandstätter, Andrea Braunsteiner-Reidinger (Teamleitung)

Mit Harfe, Vibraphon und einer musikalischen Reise durch die Wiener Musikgeschichte sorgte das Duo JuTe im Haus Am Mühlengrund für besondere Konzertmomente.

©Häuser zum Leben