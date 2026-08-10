Fernöstlicher Genuss im Hotel & Spa Linsberg Asia

Fernöstliche Kulinarik, spektakuläre Shows und entspannte Stunden in der Therme: Am Samstag, 22. August, verwandelt sich das Hotel & Spa Linsberg Asia bei der „Fusion Night 2026“ in eine Erlebniswelt im Zeichen Japans.

Kulinarische Reise nach Japan

Im Mittelpunkt des Abends steht die japanische Hochküche. Küchenchef Michael Suttner bringt dafür zahlreiche Inspirationen von seiner Japanreise zur Zeit der Kirschblüte mit. Gemeinsam mit seinem Team präsentiert er authentische Spezialitäten, bei denen Geschmack, Saisonalität und Ästhetik miteinander verschmelzen.

Unterstützung erhält er von Nadja Inoue. Die staatlich geprüfte Spezialitätenköchin wurde in Kyoto ausgebildet und sammelte unter anderem im Drei-Sterne-Restaurant „Gion Sasaki“ Erfahrung. Bei der Fusion Night gewährt sie Einblicke in die traditionelle Kaiseki-Küche, das Sushi-Handwerk und die kunstvolle Herstellung japanischer Wagashi-Süßigkeiten.

Thunfisch als Höhepunkt

Für besonderes Aufsehen dürfte die „Maguro Experience“ sorgen: Ein rund 80 bis 100 Kilogramm schwerer Bluefin-Thunfisch wird vor den Augen der Gäste fachgerecht zerlegt und anschließend als Sushi, Maki und Sashimi serviert.

Darüber hinaus umfasst die Gourmetmeile japanische Grillspezialitäten, Dim Sum, Live-Wok-Cooking, thailändische und philippinische Speisen sowie regionale Schmankerl aus der Buckligen Welt. Eine Austern-Bar, ein Dessertbuffet mit Live-Cooking und ein Mitternachtsbuffet runden das kulinarische Angebot ab.

Auch die Getränkekultur kommt nicht zu kurz: Bei einer exklusiven Verkostung mit Yuri Iwata können Gäste verschiedene traditionelle Sake-Sorten kennenlernen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Wein-Rallye, eine Gin-Verkostung, kreative Cocktails, Bier, Sekt und Kaffee. Sämtliche Speisen und Getränke sind im Eintrittspreis enthalten.

Asiatische Shows und Live-Musik

Neben den kulinarischen Genüssen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Das Shaolin Kultur Zentrum Wien präsentiert einen traditionellen Löwen- und Drachentanz sowie eine kraftvolle Kung-Fu-Show.

Für musikalische Stimmung und Tanz sorgt die Liveband „Route Good Mood“. Schnellzeichner und Karikaturist Bernd Ertl fertigt persönliche Porträts der Gäste an. Eine Tombola, eine Fotobox sowie entspannende Rücken- und Handmassagen durch das Spa-Team ergänzen das Programm.

Baden bis nach Mitternacht

Parallel zur Fusion Night findet die „Lange Nacht der Therme“ statt. Die Besucher können bis 1 Uhr baden und einen Mitternachtsaufguss genießen. Von 19.30 bis 22.30 Uhr sorgen Hans Czettel und Manfred Spies als „Sax & Keys“ an der Poolbar für sommerliche Live-Musik.

Das Fusion-Night-Package inklusive Nächtigung ist ab 316 Euro pro Person erhältlich. Externe Gäste bezahlen für den Eventabend inklusive aller genannten Leistungen 143 Euro pro Person. Die Plätze sind limitiert.

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