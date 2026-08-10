6. Landstraßenfest: Das Event für die ganze Familie

Auf dem Programm des „6. Landstraßenfest“ stehen Live‑Musik, Radio‑Wien‑DJ, Kasperltheater, Kindermusical, Zaubershows, Karaoke‑Bus, Glücksrad und vieles mehr.

Von Donnerstag, 20. August, bis Samstag, 22. August, laden WIEN MITTE The Mall, Thalia und das Center Wien Mitte zum traditionellen Landstraßenfest am Platz vor dem Einkaufszentrum ein. Auf die großen und kleinen Gäste wartet ein bunter Mix aus Mitmachstationen, Sport, Lesungen, Musik, Zauberei, DJs und Kino für alle Altersgruppen.

Der offizielle Startschuss fällt am Donnerstag, den 20. August, um 13.30 Uhr mit der feierlichen Eröffnung direkt auf der Hauptbühne. Aber schon kurz davor sorgt der Kasperl für strahlende Gesichter bei den Kleinsten – und das an allen drei Tagen! Neben den täglichen Auftritten von Kasperl & Co dürfen sich die kleinen Gäste sowohl am Donnerstag als auch am Freitag jeweils auf die spektakuläre „Mr. Happy Zaubershow“ freuen.

Der Freitag steht ganz im Zeichen der Musik, wenn das mitreißende Sunny‑Kindermusical „Vogelfreunde“ um 13.00 Uhr zum Mitsingen einlädt. Schillernd, aber zerbrechlich ist das, was jeweils am Freitagnachmittag und am Samstagnachmittag zum Staunen anregt: Dr. Bubbles verwandelt dann mit seinen Riesenseifenblasen den Platz in eine schillernde Traumwelt.

Den Abschluss bildet am Samstag um 15.00 Uhr der „Con Via Wohnwagenzirkus“, der das Publikum in die magische Welt der Zirkusartistik entführt.

Action und viel Musik

Auch für das körperliche Wohlbefinden ist an allen drei Tagen gesorgt. Täglich lädt das „Grinberg“-Bewegungsprogramm auf der Indoorbühne zu schweißtreibenden Einheiten ein. „Hoop Boom Boom“ zeigt ihre Hula‑Hoop‑Show, und Kampfsportbegeisterte kommen am Freitag um 12.00 Uhr bei einer Vorführung von „Taekwondo 1030“ voll auf ihre Kosten.

Doch was wäre ein echtes Stadtfest ohne die passenden Sounds? Am Donnerstag sorgt das Duo „Brudi & Bär“ für beste Stimmung. Sobald der Abend anbricht, gehört die Hauptbühne ganz „Radio Wien“. Ab 18.00 Uhr bringt DJ Alex List am Donnerstag die versammelte Menge mit Hits zum Tanzen und Cineasten können sich auf ein „Kino unter Sternen“ freuen.

Am Freitag wartet vor WIEN MITTE The Mall auch der legendäre Karaoke‑Bus von Radio Wien mit Tom Thurgar auf alle Mutigen, die selbst zum Mikrofon greifen möchten. Der Höhepunkt und gleichzeitige Abschluss des Festes ist dann am Samstag ab 17.00 Uhr die große Sommerparty mit Radio Wien und DJ Alex List.

Der Eintritt zum Straßenfest ist frei. Das vollständige Programm finden Sie unter www.wienmitte-themall.at