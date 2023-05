Kunstwerke-Schau: Inspiration in Holz verewigt

Eine ganz besonderer Holzkunst gibt es derzeit im Alt-Floor von Schlumberger zu bewundern.

Der Holzbildhauer Andreas Mathes macht auf seiner künstlerischen Entdeckungsreise durch die Welt noch bis 24. Juni einen Zwischenstopp im Schlumberger Art-Floor in Döbling. Immer am Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr sind in der Heiligenstädter Straße 39 seine hölzernen Kunstwerke zu bewundern. Wie zum Beispiel bei der möglichen Inspiration durch die kleinen Helferleins, die sich an den Händen

halten. Die Figuren fließen buchstäblich ineinander, um sich gegenseitig Hilfe anbieten zu können.

Kosmos

Den Besuchern wird Einblick in den besonderen Kunst-Kosmos des Holzbildhausers geboten. Mathes lässt sich aber nicht nur durch Holz ­inspirieren, es geht ihm auch um die gesellschaftlichen Verän­derungen.