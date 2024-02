Elektro-Autos boomen bei den Neuzulassungen

In der Landstraße sind immer mehr E-Autos unterwegs. Im Vorjahr betrug der Elektro-Anteil an Neuzulassungen 24,6 Prozent, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.

Jedes vierte neue Auto in der Landstraße ist demnach mit Strom unterwegs. 788 E-Pkw wurden im Vorjahr für den Verkehr zugelassen, das entspricht 24,6 Prozent aller im Bezirk zugelassenen Autos. Noch besser als im 3. Bezirk ist der Anteil an E-Autos nur in der Inneren Stadt (32,9 Prozent, das sind 560 E-Pkw), in Ottakring (31,1 Prozent) Mariahilf (29,2 Prozent) und in der Leopoldstadt. Einige weitere Bezirke liegen gleich in etwa auf mit dem 3. Bezirk.

Energie sparen, Umwelt schonen

E-Pkw benötigen zum Fahren weniger Energie als Benzin und Diesel-Pkw. Um das Energiesparpotenzial von E-Pkw besser auszuschöpfen, sollte es verstärkte Anreize zur Herstellung von sparsamen Modellen geben, fordert die Mobilitätsorganisation VCÖ. Übrigens: Auch wenn die Zahl der E-Pkw steigt – die mit Abstand meisten e-mobilen Kilometer werden in Wien mit Öffis zurückgelegt.