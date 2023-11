Landstraße: Globe mit buntem Advent-Programm

Auch in der „besinnlichen“ Zeit des Jahres lädt das Globe Wien in Sankt Marx zum Besuch: Vergnügliche Abende mit Kabarett-Specials, musikalische Christmas-Shows und Viktor Gernot in Schlagerlaune erwarten das Publikum. Anbei einige ausgewählte Höhepunkte bis Weihnachten.



„Gery Seidl – Aufputzt is'“. Ein Weihnachtsdebakel von und mit Gery Seidl am 1., 10. und 18.12.. Was kann schöner sein, als einmal im Kreise der Familie in aller Ruhe und Besinnlichkeit das Fest des Jahres zu begehen? Wäre da nicht diese Türe, eine kleine Unachtsamkeit, und das Verhängnis nimmt seinen Lauf.

„Omar Sarsam – Oh du Andere“ am 9.12.. Was tun, wenn man nicht rechtzeitig in Weihnachtsstimmung kommt? Omar Sarsams Therapievorschlag lautet: Frühzeitiges Anbringen von Sternschnuppen-Lichterketten als Außenbeleuchtung. Traditionellen Weihnachtsbraten durch Tofu ersetzen. Künftig Nachtdienste für 24.12. einteilen.

„Andy Lee Lang – American Christmas“ am 17.12.. Andy Lee Lang präsentiert eine Weihnachts-Show mit erfrischenden Neuinterpretationen von „Alltime Favourite Christmas Standards“, inklusive Weihnachts-Klassiker wie „Rudolph the Red Nosed Reindeer“, „Winter Wonderland“ und „White Christmas“.

„Viktor Gernot & His Best Friends – The Christmas Show“ am 20.12. In seinem jährlichen musikalischen Vorweihnachtsabend „The Christmas Show“ präsentiert Viktor Gernot Entertainment mit den schönsten Weihnachtshits, swingenden Originalarrangements, und humorvollen Conférencen, die eine ideale Medizin für die hektische Vorweihnachtszeit bieten sollen. Weitere Infos: www.globe.wien