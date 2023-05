Simmering: Haltestelle Zukunft für Öffi-Talente

In Simmering entsteht derzeit eine neue Lehrwerkstätte der Wiener Linien – das Wiener Bezirksblatt berichtete. Der neue Standort am Gelände der Hauptwerkstätte soll künftig mit den bereits vorhandenen Lehrwerkstätten den „Wiener Linien Lehrlingscampus“ bilden. Insgesamt 480 Lehrlingen sollen hier zeitgleich ausgebildet werden.

Am Donnerstag, 11. Mai überzeugten sich Öffi-Stadtrat Oeter Hanke, Wiener Linien-Chefin Gudrun Senk und Thomas Steinhart, Simmeringer Bezirksvorsteher, persönlich vom Baufortschritt. Bereits im Herbst sollen hier die ersten Lehrlinge ausgebildet werden.

Fachkräfte von morgen

Der Fokus der neuen Ausbildungs-Werkstätte liegt in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik und Maschinenbautechnik. „Mit der neuen Lehrwerkstätte leisten die Wiener Linien eine wichtige Investition in die Ausbildung für die zukünftigen Fachkräfte Wiens. Ich freue mich, dass der ambitionierte Zeitplan eingehalten wird“, so Stadtrat Peter Hanke.

Im Herbst werden 115 neue Lehrlinge in zehn verschiedenen Lehrberufen bei den Wiener Linien starten. Gut 90 Prozent bleiben nach dem Lehrabschluss im Unternehmen. „Denn um die Mobilitätswende zu schaffen, brauchen wir motivierte Fachkräfte, die unter den besten Bedingungen ausgebildet werden“, ergänzt Gudrun Senk, Geschäftsführerin der Wiener Linien für den technischen Bereich.