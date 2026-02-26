Kunschak war von 1920–1921 Obmann der christlichsozialen Parteileitung und Aufgrund seiner demokratischen Einstellung ein Gegner der Heimwehr und von Engelbert Dollfuß. 1933 trat aus der Parteileitung aus. 1934–1938 war er Mitglied des Staatsrates. Nach dem „Anschluss Österreichs“ im März 1938 wurde Kunschak seiner Ämter enthoben und für zwei Monate inhaftiert. Nach seiner Entlassung wurde er polizeilich überwacht, 1944 wurde er erneut verhaftet. Gemeinsam mit Karl Renner, Adolf Schärf und Johann Koplenig unterzeichnete die Österreichische Unabhängigkeitserklärung. Ab 1945 war er wieder Mitglied des Wiener Gemeinderates, von 1945 bis 1946 auch Vizebürgermeister. Er war Mitbegründer des ÖAAB und der ÖVP. Von 1945 bis zu seinem Tod amtierte er als Präsident des Nationalrates; er starb fünf Tage vor Ablauf seiner Amtsperiode…

Antisemit

Ausgangspunkt der NEOS-Initiative war die historische Belastung des bisherigen Namensgebers des Platztes vor dem Hernalser Friedhof. Als Parteikollege Karl Luegers bediente er sich auch antisemitischer Rhetorik und brachte Gesetzesinitiativen zur Ausgrenzung jüdischer Menschen ein. Er äußerte sich angeblich auch nach 1945 weiterhin antisemitisch. Seit Jahren forderten die Grüne die Umbenennung des Platzes, allerdings wollten sie damit Margit Friedländer, eine Zeitzeugin ehren. Wie es nun zur Änderung und der Zustimmung zur NEOS- Initiative für Anna-Maria Haas kam, ist ungeklärt.

Neuer Platzname

Anna-Maria Haas versteckte und versorgte während des Zweiten Weltkriegs jüdische Familien und rettete ihnen damit das Leben. Dafür wurde sie von Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ ausgezeichnet. „Als stille Heldin, die in Hernals ihre letzte Ruhestätte gefunden hat, steht sie in besonderer Weise für Zivilcourage und Menschlichkeit. Gerade diese außergewöhnliche Leistung macht sie zur richtigen und würdigen Namensgeberin. Eine zeitgemäße Erinnerungskultur ist über Parteigrenzen hinweg möglich. „Jetzt gilt es, diesen Weg auch im Wiener Gemeinderat konsequent weiterzugehen“, meinte NEOS-Klubvorsitzender Philipp Pichler.