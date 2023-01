Credo Licht, Luft und Sonne gilt in Floridsdorf

Leistbares Wohnen ist heute wie damals das Credo der Stunde. Die Geschichte der Stadt ist eng mit der Geschichte des kommunalen Wohnbaus verbunden. Und diese Erfolgsgeschichte wird auch im Jahr 2023 weitergeschrieben. Das Credo von damals „Licht, Luft und Sonne“ wird heute noch beherzigt, wie der neue Gemeindebau in Floridsdorf beweist.

Vergabe

Der Gemeindebau befindet sich im neuentstehenden Stadtquartier in Großjedlersdorf, ist sieben Geschosse hoch und beherbergt 74 Wohnungen. Alle Wohnungen haben einen Balkon und sind noch im heurigen Sommer bezugsfertig. Die Vergabe für die Wohnungen in der Ödenburger Straße 3b/Ottilie-Bondy-Promenade 9 beginnt am 23. Jänner. „Mit dem Gemeindebau in der Ödenburger Straße wird ein weiteres Mal bewiesen, dass leistbarer Wohnraum und höchste Lebensqualität in Wien gelebt werden“, unterstreicht Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Eine eigene Photovaltaik-Anlage versorgt das Haus mit Sonnenstrom, die Dachbegrünung wirkt als natürliche Klimaanlage. Auf der Terrasse im 6. Stock gibt es Platz für gemeinsames Garteln. Ein besonderer Blickfang bildet dort ein Feldahornbaum.

Zukunft

(C) PID/Votava: Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und Bezirksvorsteher Georg Papai bei der Präsentation des neuen Gemeindebaus.

Im neuen Grätzel in Großjedlersdorf sollen insgesamt gut 600 Wohnungen entstehen. Viel Grünraum, ein Parkanlage und ein Teich sollen eine angenehme Wohnatmosphäre. Der Bau des Gemeindehauses ist ein wichtiger Meilenstein in dieser Entwicklung. „Das hier entstehende Wohnquartier wirft einen Blick in die Zukunft des sozialen Wohnbaus. Die umgebenden Naherholungsgebiete und die bewusste Förderung des sozialen Zusammenhalts sind hier beispielgebend“, unterstreicht Gaál.