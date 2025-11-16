Am 20. November 2025 leuchtet Wien im Zeichen der Hoffnung: Im exklusiven Eventspace ThirtyFive, in luftiger Höhe über den Dächern der Stadt, findet die Kinderschutz-Gala „Lichter der Hoffnung“ zugunsten von ECPAT Österreich statt.

Die Organisation setzt sich seit vielen Jahren unermüdlich für den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und Ausbeutung ein – durch Aufklärungsarbeit, politische Initiative und konkrete Unterstützung für Betroffene.

Ein Abend mit Herz und Haltung

Unter dem Motto „Gemeinsam für eine sichere Zukunft aller Kinder“ erwartet die Gäste ein festlicher Abend mit Gala-Dinner und einer Lesung der renommierten Burgtheater-Stars Marie-Luise Stockinger und Michael Maertens.

Die Schauspieler verleihen mit ihrer Darbietung den Themen Schutz, Vertrauen und Hoffnung eine eindrucksvolle Stimme.

Im Zeichen der Kinderrechte

Nicht zufällig fällt der Gala-Abend auf den Internationalen Tag der Kinderrechte.

Denn jedes Kind hat das Recht auf ein sicheres Leben – frei von Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.

Mit der Veranstaltung will ECPAT Österreich ein starkes Zeichen setzen: für eine Gesellschaft, die Verantwortung übernimmt und hinblickt, wo andere wegsehen.

Prominenter Ehrenschutz

Die Kinderschutz-Gala steht unter dem Ehrenschutz von Mag. Doris Schmidauer, engagierte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und Ehegattin von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen.

Ihr Engagement unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung des Themas und die Dringlichkeit, Kinderrechte aktiv zu schützen.

Ein Abend, der bewegt

Neben kulinarischen Highlights und künstlerischen Momenten steht bei der Gala vor allem eines im Mittelpunkt: die Chance, Teil einer wichtigen Veränderung zu sein.

Denn jeder Beitrag, jede Spende und jede Stimme zählt – für eine Welt, in der Kinder sicher und frei aufwachsen können.

Kinderschutz-Gala „Lichter der Hoffnung“

📅 20. November 2025

📍 ThirtyFive, Wien

🎟️ Tickets & Infos: reglist24.com