Mit der diesjährigen Sonderedition setzt das Traditionshaus Sacher erneut auf die Verbindung von Kunst und Kulinarik. Das ausgewählte Motiv trägt den Titel „SPOKE TOO SOON“ und zeigt den bekannten „COMPANION“, der sich aus einem Schutthaufen emporarbeitet. Die limitierte Edition kostet 80 Euro und ist online sowie in den Sacher-Standorten in Wien, Salzburg und Seefeld erhältlich.

Kunst trifft Torte

Seit 2009 gestaltet jedes Jahr ein internationaler Künstler oder eine Künstlerin die Holzkiste der Original Sacher-Torte. Bereits rund 16.000 dieser besonderen Sammlerstücke wurden in den vergangenen Jahren verkauft.

Sacher-Co-Eigentümerin Alexandra Winkler zeigt sich über die Zusammenarbeit besonders erfreut:

„Mit KAWS gelingt uns dieser Dialog zwischen Geschichte und Gegenwart auf besonders spannende Weise.“

Weltstar der Contemporary Art

Der US-amerikanische Künstler KAWS zählt zu den bekanntesten zeitgenössischen Künstlern weltweit. Seine Werke verbinden Popkultur, Comic-Ästhetik und moderne Kunst. Besonders seine überdimensionalen Skulpturen und markanten Cartoon-Figuren genießen internationale Bekanntheit.

Auch KAWS selbst sieht in dem Projekt mehr als nur eine kreative Zusammenarbeit:

„It was a great opportunity to do something good for charity.“

Wer mehr von seinen Arbeiten sehen möchte, kann die Ausstellung „KAWS. Art & Comix“ in der Albertina Modern in Wien besuchen. Diese läuft noch bis 27. September 2026.

Unterstützung für NF Kinder

Der gesamte Erlös der diesjährigen Artists’ Collection – insgesamt 80.000 Euro – geht an den Verein NF Kinder. Die Organisation unterstützt seit 2013 Kinder und Familien, die von der seltenen Tumorerkrankung Neurofibromatose betroffen sind.

Die Erkrankung betrifft in Österreich rund 4.000 Menschen und kann unter anderem neurologische Probleme, chronische Schmerzen und Lernschwierigkeiten verursachen. Der Verein setzt sich für Forschung, bessere medizinische Versorgung und mehr Bewusstsein für die Krankheit ein.

Mehr Infos unter sacher.com/de/original-sacher-torte/artists-collection