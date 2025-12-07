Die Liebe zur Eisenbahn steckt im Modellbauclub Wiener Flur im wahrsten Sinne des Wortes im kleinsten Detail. In liebevoller Kleinarbeit wurden von den Mitgliedern 30 Kilometer Stromleitungen und 350 Meter Schienen verlegt, 75 Weichen und 68 Signale errichtet und das alles auf 45 Quadratmetern. “Bis zu 10 Züge können auch der detailgetreuen Anlage gleichzeitig unterwegs sein.”, so Erich Kast, der im Verein quasi die Funktion des “Fahrdienstleiters” innehat.

Diese Leidenschaft lebt man aber nicht nur im Privaten aus, man will sie auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Im Advent lädt der Modellbauclub Wiener Flur zu vier Terminen an denen die Anlage allen offen steht. “Unsere Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Betrieb auf der ca. 45m? großen Modelleisenbahnanlage (Maßstab 1:87). Rund ums Heizhaus unserer Zugförderung werden eindrucksvolle und seltene Dampflokomotivmodelle vorgeführt.”, verspricht Erich Kast. Abseits des Bahnbetriebes auf der Anlage findet man übrigens auch einen liebevoll gestalteten Ausstellungsraum, in dem Kuriositäten und andere Exponate aus längst vergangenen Zeiten der Eisenbahn ihren Platz gefunden haben.

Die Advent-Termine im

Modellbauclub Wiener Flur – MBCWF

Basler Gasse 50-66/33

1230 Wien

sind

Mi. 10. Dezember von 18 bis 21 Uhr

So. 14. Dezember von 13 bis 19 Uhr (Schwerpunktthema: 100 Jahre Baureihe DR/DB 01)

Mi. 17. Dezember von 18 bis 21 Uhr (Schwerpunktthema: 60 Jahre Baureihe ÖBB 4010)

So. 21. Dezember von 13 bis 19 Uhr

Der Eintritt ist jeweils frei. Eine Anmeldung ist nicht nötig!

Mehr Informationen gibt es auf Facebook unter mbcwf