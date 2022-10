Lorymarkt: Comeback kommt gut an

„Wiens Märkte boomen, die Besucherzahlen steigen erfreulich. Auch die Märkte auf Probe werden gut angenommen und ich hoffe, die Simmeringer freuen sich über die Rückkehr ihres Markts“, so die für die Märkte zuständige Stadträtin Ulli Sima anlässlich der Eröffnung Mitte September. Der Markt befindet sich auf seinem „alten“ Platz an der Geiselbergstraße/Lorystraße/Gottschalkgasse und wird an den nächsten Freitagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben. Die Geschichte vom Lorymarkt geht bis ins Jahr 1874 zurück.

Tradition

Der damalige Markt wurde am Enkplatz vom ehemaligen Bürgermeister Lorenz Gey eröffnet, übersiedelte im Jahre 1924 auf den Platz an der Ecke Geiselbergstraße/Lorystraße, wo er bis zur Schließung 2009 angesiedelt war – und jetzt ein Comeback feiert. Das Gebäude des Marktamts (die heutige Kinderbücherei) und die WC-­Anlage stammen noch aus dieser Gründungszeit. „Ich kann mich noch sehr gut an den alten Simmeringer Markt erinnern und bin immer sehr gerne hierher­gekommen. Umso mehr freut es mich, dass wir wieder einen Markt als Nahversorger im Bezirk haben“, so Vorsteher Thomas Steinhart.